“Estos son nuestros servicios de salud, como en Dinamarca": Enfermeras denuncian desabasto en hospital de Oaxaca e IMSS- Bienestar lo niega

Fue el mismo personal médico del Hospital General "Dr. Manuel Velasco Suárez", de San Pablo Huixtepec del IMSS- Bienestar de Oaxaca, que denunció la falta medicamentos y equipo en dicha clínica de salud.

Ante las denuncias, las autoridades trataron de negarlo completamente.

Personal de enfermería del Hospital General "Dr. Manuel Velasco Suárez", en Oaxaca, denunció falta de medicamentos y equipo para atender urgencias.



El @IMSS_Bienestar rechazó las acusaciones y aseguró que la unidad contaba con los insumos, por lo que ya investiga lo ocurrido.… pic.twitter.com/CO2iq2mCky — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 12, 2026

Enfermeras denuncian en Huixtepec

El personal de enfermería de esta clínica, levantó la voz para acusar que no cuentan con los insumos indispensables en los carritos de paro ni en las salas de hospitalización general para dar atención a la comunidad.

Denuncian no poder hacer estudios de urgencia

De acuerdo con las quejas de los trabajadores de la salud, las carencias del hospital impiden hacer diagnósticos básicos y urgentes para personas en estado crítico.

Las enfermeras comentaron que la unidad no tiene la capacidad para tomar placas de rayos X ni para hacer un electrocardiograma completo, herramientas clave si llega una persona con sospecha de infarto o un derrame pleural.

¿Qué dijo el IMSS-Bienestar ante las acusaciones?

La respuesta de las autoridades de salud federales contradice por completo los reclamos del personal de las salas de espera.

El IMSS-Bienestar emitió un comunicado donde desmintió la falta de materiales y aseguró que, al momento en que se realizaron las quejas, la unidad médica de Oaxaca sí contaba con el abasto de medicamentos y los aparatos en funciones.

Inician investigación por declaraciones

Debido a que las dos versiones chocan de forma directa, la dirección general del instituto confirmó que iniciaron una investigación interna y administrativa para aclarar la situación.

Aunque, las personas que denunciaron son las mismas que están días y noches atendiendo a los pacientes, el IMSS- Bienestar tiene otra versión de los hechos.

🏥⚠️Siguen las carencias en el @IMSS_Bienestar #Oaxaca | Personal de enfermería del Hospital General "Dr. Manuel Velasco Suárez", en San Pablo Huixtepec, aseguró que faltaban medicamentos y equipo para atender urgencias como un posible infarto o realizar estudios como… pic.twitter.com/YbziKieDCF — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 12, 2026

Trasladan a paciente por dicha problemática

El punto central que se busca esclarecer es el motivo por el cual un paciente en estado delicado fue enviado a otro hospital de la región.

Los directivos explicaron que la persona fue enviada a otra unidad médica externa a pesar de que el hospital de San Pablo Huixtepec supuestamente tenía los recursos materiales para atenderla, lo que levantó sospechas de una presunta omisión interna.