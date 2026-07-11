Calendario escolar 2026-2027 de la SEP: inicio de clases y días de vacaciones posibles

Padres de familia y alumnos se han mantenido en espera de la publicación del calendario escolar 2026-2027 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), pero las autoridades hasta este día solo han confirmado una propuesta de cuándo sería el inicio de clases, vacaciones, días de descanso y fin del periodo.

El decreto aún no ha sido compartido de manera oficial, lo que sí se pudo conocer, es un adelanto o propuesta de cómo será el calendario escolar, así como las posibles fechas clave que marcarían el periodo en las escuelas del país.

Calendario escolar 2026-2027: SEP podría fijar estas fechas

A través de la Plataforma Integral de Gobernanza Regulatoria, del gobierno federal, se publicó el anteproyecto del posible calendario escolar de la SEP, pero se espera que la confirmación de este sea en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

En el corte de este día, hasta este momento no se ha publicado el calendario en la edición vespertina del DOF, pero el acuerdo contempla los siguientes días:



Inicio de clases del ciclo escolar 2026-2027:

31 de agosto de 2026



del ciclo escolar 2026-2027: Fin de clases del ciclo escolar 2026-2027:

9 de julio de 2027

¿Cuántos días habrá clases? Esto dice el posible calendario escolar de la SEP

El nuevo calendario escolar, en caso de aprobarse la propuesta, será aplicable a todo el país para el ciclo lectivo 2026-2027.

Esto comprende alumnos y maestros de educación preescolar, primaria, secundaria y normal. El calendario deberá contener un mínimo de 185 días y un máximo de 200 días efectivos de clase.

"Dicha propuesta se realiza en el marco de las atribuciones que corresponden de manera exclusiva a la Secretaría de Educación Pública", se lee en el acuerdo.

¿Cuándo podrían ser las vacaciones y puentes del calendario del ciclo escolar 2026-2027?

El proyecto también contempla fechas de suspensión de clases y vacaciones para los alumnos de educación preescolar, primaria, secundaria y normal.

Suspensión de labores docentes:



16 de septiembre de 2026

2 de noviembre de 2026

16 de noviembre de 2026

25 de diciembre de 2026

1 de enero de 2027

1 de febrero de 2027

15 de marzo de 2027

5 de mayo de 2027

Vacaciones:



21 de diciembre de 2026 al 5 de enero de 2027

22 de marzo de 2027 al 2 de abril de 2027