Bajo el lodo y el agua: Filtran imágenes de hospital del ISSSTE inundado en Hermosillo, Sonora, tras lluvias

Las lluvias del fin de semana dejaron daños en el hospital del ISSSTE, "Dr. Fernando Ocaranza", ubicado en el municipio de Hermosillo, en Sonora.

Un video que circula en redes sociales muestra cómo el agua invadió pasillos y espacios de atención que deberían estar impecables para recibir a los pacientes.

Videos evidencian filtraciones de agua en el ISSSTE

Fue mediante videos publicados que se expuso el estado en que se encuentra la institución de salud, que entre lodo y agua sucia, no está en condiciones de atender a pacientes.

La denuncia fue publicada a través de X, antes twitter, por un usuario que se identificó como trabajador de la unidad médica, quien evidenció el estado en que quedaron las áreas luego del paso de intensas lluvias.

Así se encuentra el hospital después de la tormenta

En las imágenes se puede ver agua estancada en el piso, pasillos llenos de tierra y unas instalaciones en pésimas condiciones que, claramente, no puede ser lugar para atender a pacientes.

Según los reportes, esta no es la primera vez que dicha institución se "daña", pues hace a penas unas semanas no tenían aire acondicionado para efrentar a altas temperaturas y no es la primera ocasión en la que dicho lugar se inunda con las lluvias.

¿Qué dijo el ISSSTE ante esto?

Ante la difusión de los materiales visuales, las autoridades del ISSSTE emitieron un comunicado para dar su versión de los hechos.

La institución médica aseguró que el hospital de Hermosillo ya está bajo una estrategia de "rehabilitación integral" en toda su infraestructura, con el objetivo de fortalecer las condiciones generales de su operación y corregir fallas antiguas.

ISSSTE inicia arreglos en edificio

El instituto comentó que las labores abarcan el mantenimiento de las redes de drenaje, instalaciones eléctricas, tuberías hidrosanitarias y los sistemas de aire acondicionado.

Explicaron que la planeación técnica incluye la sustitución de tramos viejos de tubería y que los ingenieros mantienen una supervisión permanente para realizar las reparaciones necesarias conforme se detecten las filtraciones.

Así va el Hospital del ISSSTE de Hermosillo pic.twitter.com/YDlykaXKuV — Dr. Isaac Chávez Díaz (@DrChavezDiaz) July 12, 2026

El pronóstico del clima amenaza con más agua

Debido a que la temporada de lluvias continuará con fuerza sobre la región. Los reportes del Servicio Meteorológico Nacional indican que se esperan precipitaciones muy fuertes con puntuales intensas, de entre 75 y 150 milímetros, afectando las zonas del centro y el este del estado de Sonora.