¿Cuándo acaban las vacaciones? Este día inicia el ciclo escolar 2026-2027 según la propuesta de calendario SEP

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer el anteproyecto del calendario 2026-2027, un documento que permite a los padres de familia conocer la fecha exacta de regreso a clases y los días de vacaciones establecidos en el nuevo ciclo escolar.

Aunque todavía no es oficial, la propuesta ya permite conocer cuándo terminan las vacaciones de verano, el inicio de clases, los periodos vacacionales para alumnos de educación básica y media superior.

¿Cuándo inicia el ciclo escolar 2026-2027, según el anteproyecto de la SEP?

De acuerdo con el proyecto enviado por la dependencia a la Plataforma Integral de Gobernanza Regulatoria, el ciclo escolar 2026-2027 comienza el lunes 31 de agosto de 2026.

Por ende, las vacaciones de verano terminan oficialmente el domingo 30 de agosto, para que al día siguiente millones de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria vuelvan a las aulas.

Es importante destacar que estas fechas aún pueden sufrir cambios, ya que el calendario entrará en vigor únicamente cuando sea publicado de manera oficial en el Diario Oficial de la Federación (DOF), como lo establece la Ley General de Educación.

Cambios al calendario escolar: menos megapuentes para el ciclo 2026-2027

La propuesta incluye 185 días efectivos de clase, el mínimo que establece la legislación educativa vigente. Para este año, se contemplan sesiones de Consejo Técnico Escolar (CTE), pero elimina las suspensiones por descargas administrativas.

Además de esto, el anteproyecto contempla los dos periodos vacacionales más importantes para los alumnos tanto de escuelas públicas como privadas:



Vacaciones de invierno: del 21 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027.

Vacaciones de Semana Santa: del 22 de marzo al 2 de abril de 2027.

Fin del ciclo escolar: 9 de julio de 2027.

Días de puentes establecidos por el anteproyecto del calendario SEP

Los días festivos en los que no habría clases para los alumnos de educación básica con base en la propuesta son:



16 de septiembre de 2026.

2 de noviembre de 2026.

16 de noviembre de 2026.

1 de febrero de 2027.

15 de marzo de 2027.

5 de mayo de 2027.

En esta ocasión, el megapuente más largo del 2026 será del viernes 30 de octubre al 2 de noviembre por el Día de Muertos, ya que la fecha coincide con un viernes de Consejo Técnico.

Consejo Técnico Escolar: estos serían los viernes sin clases

Como ocurre cada ciclo escolar, el calendario incluye sesiones de Consejo Técnico Escolar (CTE), por lo que los alumnos no asistirán a clases esos días. Las fechas propuestas son:



25 de septiembre de 2026.

30 de octubre de 2026.

27 de noviembre de 2026.

29 de enero de 2027.

26 de febrero de 2027.

30 de abril de 2027.

28 de mayo de 2027.

25 de junio de 2027.

Ojo: Por ahora, todas estas fechas forman parte de una propuesta elaborada por la Secretaría de Educación Pública, y se espera que en los próximos días se haga oficial a través del DOF.