Temblor en México HOY: Se registran sismos en Oaxaca y Guerrero este 10 de julio
En México ocurren sismos todos los días, debido a que nos ubicamos en el Cinturón de Fuego del Pacífico; HOY te mostramos qué temblor se ha registrado y dónde.
En México, el viernes 10 de julio inició con varios sismos; debido a que nuestro país se ubica sobre placas tectónicas en constante actividad, diario ocurren estos fenómenos naturales. En Azteca Noticias te mostramos dónde ocurrió el temblor hoy, así como su magnitud y si dejó daños.
¿Cuáles son las zonas más sísmicas de México?
El constante movimiento entre las placas del Pacífico, la Norteamericana, la de Cocos, la del Caribe y Rivera, es la causa de que en México exista una alta sismicidad, según la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Hay estados donde se registran más temblores, debido a su ubicación en la costa del Pacífico, se trata de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
Aunque las zonas epicentrales se localizan generalmente cerca de las costas del Pacífico, la Ciudad de México (CDMX) es un receptor sísmico porque se encuentra lo suficientemente cerca para que las personas perciban los temblores de grandes magnitudes.
Temblor en México HOY: Sismos ocurridos este 10 de julio 2026
Suman 8 sismos este viernes en Guerrero
Durante la madrugada hubo varios temblores en la entidad, con diferentes magnitudes que hasta el momento no han dejado daños, ni se reportó una percepción.
Cerca de Petatlán, ocurrieron tres sismos; dos de ellos tuvieron una magnitud de 2.6, y uno más de magnitud 2.7, según datos del Sismológico.
Mientras que en San Marcos hubo cinco temblores, el de menor magnitud fue de 2.3 y el que tuvo el registro más alto, alcanzó una magnitud de 3.5, añadió la dependencia.
¿Dónde fue el temblor hoy en Guerrero?
A las 5:30 de la mañana hubo un sismo de magnitud 4.1, con epicentro a 13 kilómetros de San Marcos, Guerrero, una zona donde hay un registro prácticamente diario de temblores.
Tiembla en Oaxaca
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) confirmó que este viernes ocurrió un sismo de magnitud 4.2, a 54 kilómetros de Matías Romero, Oaxaca. Luego del temblor, las autoridades estatales no reportaron daños.