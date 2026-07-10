Temblor en México HOY: Se registran sismos en Oaxaca y Guerrero este 10 de julio

En México, el viernes 10 de julio inició con varios sismos; debido a que nuestro país se ubica sobre placas tectónicas en constante actividad, diario ocurren estos fenómenos naturales. En Azteca Noticias te mostramos dónde ocurrió el temblor hoy, así como su magnitud y si dejó daños.

¿Cuáles son las zonas más sísmicas de México?

El constante movimiento entre las placas del Pacífico, la Norteamericana, la de Cocos, la del Caribe y Rivera, es la causa de que en México exista una alta sismicidad, según la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Hay estados donde se registran más temblores, debido a su ubicación en la costa del Pacífico, se trata de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Aunque las zonas epicentrales se localizan generalmente cerca de las costas del Pacífico, la Ciudad de México (CDMX) es un receptor sísmico porque se encuentra lo suficientemente cerca para que las personas perciban los temblores de grandes magnitudes.

