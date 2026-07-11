Dos ondas tropicales amenazan el clima en México; lluvias intensas en todo el país

¡Consulta el pronóstico! El clima para mañana 11 de julio, se verá marca por una circulación ciclónica y vaguadas en niveles medios altos de la atmósfera, en combinación con canales de baja presión en el interior del país y el desplazamiento de las ondas tropicales 17 y 18 sobre el occidente y el sureste de México.

¿Lloverá este fin de semana?

Debido a cinco sistemas atmosféricos que se desplazan sobre el occidente y el sureste del territorio nacional, se mantendrán las condiciones de lluvias muy fuertes con tormentas electricas y caída de granizo en la mayor parte de México.



Lluvias muy fuertes con puntuales intensas : Chiapas (norte, este y sur) y Oaxaca (este y sureste).

: Chiapas (norte, este y sur) y Oaxaca (este y sureste). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes : Sonora (centro y este), Chihuahua (oeste), Sinaloa (norte), Coahuila (noreste), Nuevo León (sur), Tamaulipas (suroeste), Jalisco (noreste y este), Michoacán (norte y centro), Veracruz (sur) y Tabasco (centro y sur).

: Sonora (centro y este), Chihuahua (oeste), Sinaloa (norte), Coahuila (noreste), Nuevo León (sur), Tamaulipas (suroeste), Jalisco (noreste y este), Michoacán (norte y centro), Veracruz (sur) y Tabasco (centro y sur). Chubascos con lluvias puntuales fuertes : Durango (noroeste), Zacatecas (sur), Aguascalientes, San Luis Potosí (oeste y norte), Guanajuato (oeste, suroeste y centro), Guerrero (oeste, centro y este), Estado de México (norte, centro y este), Ciudad de México, Morelos, Puebla (norte y sureste), Campeche (oeste, centro y este), Yucatán (oeste y sur) y Quintana Roo (centro y sur).

: Durango (noroeste), Zacatecas (sur), Aguascalientes, San Luis Potosí (oeste y norte), Guanajuato (oeste, suroeste y centro), Guerrero (oeste, centro y este), Estado de México (norte, centro y este), Ciudad de México, Morelos, Puebla (norte y sureste), Campeche (oeste, centro y este), Yucatán (oeste y sur) y Quintana Roo (centro y sur). Intervalos de chubascos : Baja California Sur, Nayarit, Colima, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

: Baja California Sur, Nayarit, Colima, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. Lluvias aisladas: Baja California.

Los mayores acumulados de #Lluvia en 24 horas se registraron en regiones de #Sinaloa, #Oaxaca y #Chiapas. También puedes consultar diariamente los mapas de #Temperaturas mínimas y máximas en el link ⬇️https://t.co/w7KUYjL6dS pic.twitter.com/RZnhJMmWLJ — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 10, 2026

¿Sigue la onda de calor en México?

Mientras que una circulación anticiclónica propiciará un ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste y norte de la República Mexicana, dejando una onda de calor afectando los siguentes estados:



Temperaturas máximas superiores a 45 °C : Baja California (noreste).

: Baja California (noreste). Temperaturas máximas de 40 a 45 °C : Sonora (noroeste y noreste), Chihuahua (norte y este), Coahuila (suroeste), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Sinaloa, Colima y Michoacán (costa).

: Sonora (noroeste y noreste), Chihuahua (norte y este), Coahuila (suroeste), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Sinaloa, Colima y Michoacán (costa). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Baja California Sur, Durango, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Chiapas y Veracruz (centro y sur).

: Baja California Sur, Durango, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Chiapas y Veracruz (centro y sur). Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (norte y sur), San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.