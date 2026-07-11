Dos ondas tropicales amenazan el clima en México; lluvias intensas en todo el país
Este fin de semana dos ondas tropicales dejaran fuertes lluvias en todo México; que no te tome por sorpresa, consulta cuál será el clima en tu estado.
¡Consulta el pronóstico! El clima para mañana 11 de julio, se verá marca por una circulación ciclónica y vaguadas en niveles medios altos de la atmósfera, en combinación con canales de baja presión en el interior del país y el desplazamiento de las ondas tropicales 17 y 18 sobre el occidente y el sureste de México.
¿Lloverá este fin de semana?
Debido a cinco sistemas atmosféricos que se desplazan sobre el occidente y el sureste del territorio nacional, se mantendrán las condiciones de lluvias muy fuertes con tormentas electricas y caída de granizo en la mayor parte de México.
- Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: Chiapas (norte, este y sur) y Oaxaca (este y sureste).
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Sonora (centro y este), Chihuahua (oeste), Sinaloa (norte), Coahuila (noreste), Nuevo León (sur), Tamaulipas (suroeste), Jalisco (noreste y este), Michoacán (norte y centro), Veracruz (sur) y Tabasco (centro y sur).
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Durango (noroeste), Zacatecas (sur), Aguascalientes, San Luis Potosí (oeste y norte), Guanajuato (oeste, suroeste y centro), Guerrero (oeste, centro y este), Estado de México (norte, centro y este), Ciudad de México, Morelos, Puebla (norte y sureste), Campeche (oeste, centro y este), Yucatán (oeste y sur) y Quintana Roo (centro y sur).
- Intervalos de chubascos: Baja California Sur, Nayarit, Colima, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.
- Lluvias aisladas: Baja California.
Los mayores acumulados de #Lluvia en 24 horas se registraron en regiones de #Sinaloa, #Oaxaca y #Chiapas. También puedes consultar diariamente los mapas de #Temperaturas mínimas y máximas en el link ⬇️https://t.co/w7KUYjL6dS pic.twitter.com/RZnhJMmWLJ— CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 10, 2026
¿Sigue la onda de calor en México?
Mientras que una circulación anticiclónica propiciará un ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste y norte de la República Mexicana, dejando una onda de calor afectando los siguentes estados:
- Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste).
- Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sonora (noroeste y noreste), Chihuahua (norte y este), Coahuila (suroeste), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Sinaloa, Colima y Michoacán (costa).
- Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Durango, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Chiapas y Veracruz (centro y sur).
- Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (norte y sur), San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Ayer, las #Temperaturas más altas en #México, se registraron en regiones de #BajaCalifornia y #Sonora. Las tonalidades rojizas indican valores superiores a 35 grados #Celsius. Más información en el link ⬇️https://t.co/w7KUYjL6dS pic.twitter.com/ROqyWWxF0N— CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 10, 2026