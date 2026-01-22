Tráfico en la autopista México-Puebla hoy: Noticias sobre bloqueos y accidentes EN VIVO este jueves 22 de enero
Sigue el minuto a minuto del tráfico en la autopista México-Puebla hoy 22 de enero. Reporte de bloqueos en Chalco, accidentes en Río Frío y carga en la Calzada Zaragoza.
Este jueves 22 de enero, miles de automovilistas y transportistas buscan información actualizada sobre la Autopista México-Puebla, una de las vías más transitadas y complejas del centro del país. Las constantes obras del Trolebús en la zona de Chalco, sumadas a la densa neblina en el tramo de Río Frío, complican la movilidad entre la CDMX y la Angelópolis.
En este reporte EN VIVO, te informamos en tiempo real sobre accidentes, bloqueos, manifestaciones en la Caseta de San Marcos y la carga vehicular en la salida de la Calzada Ignacio Zaragoza. Actualiza esta página constantemente para conocer las vías alternas.
Manifestación en Plaza de Cobro San Marcos
"Se registra bloqueo por presencia de manifestantes en la Autopista México–Puebla, a la altura de la Plaza de Cobro San Marcos", informan usuarios en redes. Toma previsiones. CAPUFE confirmó la presencia, pero sin afectar circulación.
⚠️ PRESENCIA DE MANIFESTANTES ⚠️#AutMéxicoPuebla, Plaza de Cobro San Marcos. Registra presencia de manifestantes, sin cierre a la circulación. Maneja con precaución.— CAPUFE (@CAPUFE) January 22, 2026
Se registra bloqueo por presencia de manifestantes en la Autopista México–Puebla, a la altura de la Plaza de Cobro San Marcos. Por el momento no hay cierre a la circulaci#zafeglobalEsMOVILIDADSEGURA#ÚltimaHora#AlertaVial#zafealert— zafe global (@zafe_global) January 22, 2026
Choque en el Km 100 de la México-Puebla
¡Toma previsiones! Se produjo un choque entre una camioneta y un motociclista sobre la autopista México-Puebla, a la altura del km 100.
⚠️🛻 Hay un choque entre una camioneta y un motociclista sobre la autopista México-Puebla, a la altura del km 100. Circulen con mucha precaución.— Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) January 22, 2026
