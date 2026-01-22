Tráfico en la autopista México-Puebla hoy: Noticias sobre bloqueos y accidentes EN VIVO este jueves 22 de enero

Este jueves 22 de enero, miles de automovilistas y transportistas buscan información actualizada sobre la Autopista México-Puebla, una de las vías más transitadas y complejas del centro del país. Las constantes obras del Trolebús en la zona de Chalco, sumadas a la densa neblina en el tramo de Río Frío, complican la movilidad entre la CDMX y la Angelópolis.

En este reporte EN VIVO, te informamos en tiempo real sobre accidentes, bloqueos, manifestaciones en la Caseta de San Marcos y la carga vehicular en la salida de la Calzada Ignacio Zaragoza. Actualiza esta página constantemente para conocer las vías alternas.