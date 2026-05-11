Un descuido pudo terminar en tragedia: así fue el milagroso rescate de una niña tras picadura de viuda negra en Sonora

Una niña de apenas 7 años tuvo que ser trasladada de emergencia por policías municipales luego de sufrir la picadura de una araña viuda negra dentro de una vivienda ubicada en la colonia El Mariachi, en Hermosillo, Sonora; el rápido rescate de los oficiales permitió que la menor recibiera atención médica antes de que la situación se complicara.

¿Cómo fue el rescate de la niña picada por una viuda negra en Hermosillo, Sonora?

La emergencia ocurrió alrededor de las 11:40 horas del sábado , cuando la madre de la menor pidió ayuda desde el callejón Sonora al notar que la niña comenzó a presentar malestar tras la picadura.

En cuestión de minutos, elementos de la Policía Municipal llegaron hasta el domicilio y, al confirmar el riesgo, decidieron trasladarla de inmediato en una patrulla hacia un hospital del centro de la ciudad.

Rescate de menor en Sonora movilizó a policías tras emergencia por araña viuda negra

En el operativo participaron los oficiales López Ruiz, Noriega Rubal, Rivera Sierra y López Espinoza, quienes optaron por actuar sin esperar una ambulancia debido a la urgencia del caso; la menor fue subida a la unidad E-423 y llevada a una clínica ubicada en el cruce de los bulevares Colosio y Juárez, donde quedó bajo observación médica especializada.

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🚨 Los oficiales López Ruiz, Noriega Rubial, Rivera Sierra y López Espinoza auxiliaron a una menor de 7 años, quien sufrió la picadura de una araña viuda negra, en Hermosillo, Sonora.



La menor fue trasladada por los policías desde un domicilio de la colonia El Mariachi a un… pic.twitter.com/5fMtm6rLbn — INFO7MTY (@info7mty) May 10, 2026

El caso generó preocupación entre vecinos de la colonia El Mariachi debido al peligro que representa la araña viuda negra, una especie venenosa cuya mordedura puede provocar complicaciones severas, especialmente en menores de edad; aunque hasta ahora no se han dado a conocer detalles oficiales sobre el estado de salud de la niña, autoridades confirmaron que recibió atención oportuna tras el rescate.

El caso comenzó a viralizarse en redes sociales durante las últimas horas luego de que circulara el video del rescate realizado por policías municipales en Hermosillo; usuarios destacaron la rapidez con la que los elementos reaccionaron para trasladar a la niña al hospital tras la peligrosa picadura de la araña viuda negra.

Las publicaciones también estuvieron acompañadas de mensajes de apoyo hacia los oficiales que participaron en el auxilio, ya que muchas personas señalaron que la atención inmediata pudo ser clave para evitar que la emergencia se agravara.