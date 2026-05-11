Escándalo en la Feria de Aguascalientes: Detienen a magistrada por negarse a pagar la cuenta

Lo que debía ser una noche de esparcimiento en la Feria Nacional de San Marcos terminó en un penoso incidente legal para una alta funcionaria del Poder Judicial. La magistrada Martha Dávila Pérez, integrante del Tribunal de Disciplina Judicial, fue detenida por elementos de la policía municipal tras protagonizar un altercado en un conocido restaurante de la zona ferial.

De acuerdo con testimonios y reportes preliminares, la funcionaria, quien se encontraba acompañada de su esposo, Alejandro Jorge García, presuntamente se negó a pagar el consumo total de la cuenta. Lo que inició como una discusión con los meseros escaló rápidamente cuando, aseguran testigos, la magistrada intentó utilizar su investidura para amedrentar al personal del establecimiento.

"¿No saben quién soy?": Del restaurante a la patrulla

Testigos presenciales señalaron que, ante la insistencia de los empleados por el cobro del servicio, la magistrada habría intentado intimidarlos mencionando su cargo en el Tribunal de Disciplina Judicial, buscando evitar el pago mediante el influyentismo. Ante la negativa de los encargados de ceder a las presiones, se solicitó el apoyo de la fuerza pública.

#Aguascalientes | Magistrada detenida en la Feria de San Marcos



Indignación tras la detención de Marta Elba Pérez, magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial, quien se negó a pagar la cuenta tras estar en presunto estado de ebriedad. En el incidente también fue arrestado… pic.twitter.com/QVicuGk4rr — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 11, 2026

A pesar de los gritos y la resistencia de la funcionaria, los elementos policiales procedieron con el arresto. En videos que circulan en redes sociales se observa el momento en que Dávila Pérez y su acompañante son escoltados y subidos a una patrulla para ser trasladados ante el juez cívico.

Silencio institucional

Hasta el momento, el Tribunal de Disciplina Judicial no ha emitido un comunicado oficial sobre la situación jurídica de su integrante, ni se ha confirmado si la magistrada enfrentará alguna sanción administrativa o proceso por faltas a la ética judicial.

Por su parte, Martha Dávila Pérez no ha emitido declaraciones para ofrecer su versión de los hechos. Este incidente pone nuevamente bajo la lupa el comportamiento de quienes están encargados de impartir y vigilar la disciplina en el sistema de justicia del país, evidenciando que, ante la ley y una cuenta de restaurante, nadie debería estar por encima del reglamento.