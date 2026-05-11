Vandalizan casa ligada a Javier Corral en Ciudad Juárez; dejan arreglo funerario y mensajes en la fachada

La vivienda vinculada al exgobernador de Chihuahua y actual senador de Morena, Javier Corral Jurado, volvió a convertirse en el centro de la polémica luego de que este domingo amaneciera vandalizada con pintas, cruces negras y un arreglo funerario colocado en la entrada del inmueble ubicado en Ciudad Juárez.

El domicilio, localizado en el cruce de las calles Ignacio de la Peña y Costa Rica, en la colonia Partido Romero, fue intervenido por personas desconocidas que dejaron mensajes relacionados con Esperanza Miranda Molinar, mujer que durante años mantuvo una disputa pública por la propiedad de la casa.

Entre las pintas se pudo leer la frase “Descanse en paz Esperanza Miranda Molinar”, acompañada por las siglas “D.E.P.” y símbolos funerarios pintados sobre la fachada. Además, frente a la puerta principal fue colocado un arreglo floral mortuorio, lo que llamó la atención de vecinos y automovilistas de la zona.

😱La casa del senador de Morena y exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, en Ciudad Juárez, amaneció vandalizada con pintas y un arreglo funerario.



Los mensajes dejados en el inmueble hacen referencia a Esperanza Miranda Molinar, expropietaria de la vivienda, quien ha acusado… pic.twitter.com/NstjuCoSqs — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) May 10, 2026

La disputa por la casa de Esperanza Miranda persigue a Javier Corral desde 2019

El nombre de Esperanza Miranda Molinar ha estado ligado al inmueble desde hace varios años, debido a las acusaciones hechas por su familia contra Javier Corral. Según versiones difundidas desde 2019, la mujer habría sido presuntamente despojada de la vivienda durante una operación de compra-venta realizada cuando Corral aún era gobernador de Chihuahua.

La controversia tomó mayor fuerza luego de que Yolanda Agüero, hija de Miranda Molinar, señalara públicamente que su madre habría firmado la venta de la propiedad en condiciones vulnerables de salud física y emocional.

De acuerdo con sus declaraciones, el inmueble habría sido adquirido por poco más de un millón de pesos y pagado en abonos, una cifra que presuntamente estaba por debajo del valor real de la propiedad.

Incluso, en entrevistas realizadas años atrás, Esperanza Miranda aseguró que fue presionada para abandonar la casa. La mujer relató que el entonces mandatario estatal le exigía dejar el inmueble, pese a que ella afirmaba ser la legítima propietaria.

No es la primera vez que vandalizan el domicilio

El caso ha provocado constantes manifestaciones y actos vandálicos en el exterior de la vivienda. Esta no es la primera ocasión en que aparecen mensajes ofensivos o acusaciones contra el exgobernador en los muros del inmueble.

En marzo de 2024, la fachada ya había sido intervenida con pintura roja y frases como “Corral rata robaviejitas”. Antes, en mayo de 2022, también fueron detectadas pintas con mensajes como “En abonos”, “No tuviste madre” y otras consignas dirigidas contra el político chihuahuense.

Hasta el momento, ni Javier Corral ni autoridades estatales han emitido una postura pública sobre los nuevos actos vandálicos registrados este domingo en Ciudad Juárez.