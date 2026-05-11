Silvia y Jhazieel desaparecen en Yucatán; activan Alerta Amber para encontrarlos

En el estado de Yucatán desaparecieron dos adolescentes y ante el temor de que sean víctimas de algún delito, se activó la Alerta Amber para localizar a Silvia Nataly Chi Be y a Jhazieel Uriel Barbosa Montero.

La Fiscalía General de Yucatán compartió las fichas de búsqueda de los dos menores, para que la ciudadanía pueda aportar cualquier dato que ayude a encontrarlos.

Ficha de Alerta Amber de Jhazieel Uriel Barbosa Montero

El adolescente, de 15 años, fue visto por última vez en la colonia Miguel Hidalgo de Mérida, el pasado 7 de mayo de 2026. Su familia reportó la desaparición y desde ese momento lo buscan con urgencia.

Según las autoridades, Jhazieel vestía una playera negra de manga corta, pantalón azul de mezclilla y tenis blancos con negro. Como seña particular, se reportó que tiene pecas en la nariz.

Cualquier dato sobre el paradero de este joven puede reportarse al número 800 00 26 237, o bien al 99 99 30 32 88, o al 99 99 30 32 50 extensión 41164.

La Fiscalía General del Estado informa de la activación de una #AlertaAmber estatal, solicitando su apoyo para la búsqueda y localización del adolescente JHAZZIEEL URIEL BARBOSA MONTERO de 15 años de edad. pic.twitter.com/MFElIeLABQ — FGE Yucatán (@fgeyucatan) May 10, 2026

Ficha de Alerta Amber de Silvia Nataly Chi Be

La adolescente de 17 años desapareció el 8 de mayo de 2026 en la colonia Centro, de la ciudad de Mérida; desde ese momento se teme que pueda ser víctima de algún delito.

El día en que la vieron por última vez, Silvia vestía una playera gris, un pantalón de mezclilla azul oscuro y una mochila táctica tipo militar. Se sabe que tiene una cicatriz en la palma de la mano derecha.

Cualquier dato puede compartirse con la Fiscalía de Yucatán, a los números 800 00 26 237, o bien al 99 99 30 32 88, o al 99 99 30 32 50 extensión 41164.

La Fiscalía General del Estado informa de la activación de una #AlertaAmber estatal, solicitando su amable apoyo para la búsqueda y localización de la adolescente SILVIA NATALY CHI BE de 17 años de edad. pic.twitter.com/A1v6762QKx — FGE Yucatán (@fgeyucatan) May 9, 2026

¿Cuáles son los requisitos para activar una Alerta Amber en Yucatán?

La Fiscalía estatal recordó que este programa ayuda en la difusión de fichas para la pronta localización de niñas, niños y adolescentes, que están en riesgo de sufrir un daño grave debido a su desaparición.

Para activar las fichas de búsqueda, la familia debe comunicarse al 01 800 0026 237, después acudir al Ministerio Público para que inicien las investigaciones y posteriormente, presentarse en las instalaciones del Programa Estatal Alerta Amber en Yucatán.

Es necesario presentar una fotografía reciente del menor y proporcionar la mayor información sobre sus características físicas y las circunstancias de la desaparición. Al final, se firma la carta de consentimiento para la activación de la alerta.

