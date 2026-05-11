¡Saca tu licencia en el Edomex sin filas y ahorrando tiempo! Ubica las unidades móviles más cercanas

Si necesitas tramitar tu licencia de conducir en el Edomex durante mayo, las unidades móviles prácticamente estarán por todas partes; la nueva jornada recorrerá decenas de municipios y acercará el servicio a zonas donde normalmente el trámite tarda más o implica largos traslados.

Sin embargo, las sedes cambian constantemente y algunas solo permanecerán uno o dos días en cada municipio; por eso, revisar con anticipación las fechas, horarios y ubicaciones exactas puede ahorrarte filas innecesarias, vueltas perdidas o llegar cuando la unidad ya no está operando.

¿Dónde estarán las unidades móviles para tramitar la licencia en Edomex?

Las unidades móviles para sacar o renovar la licencia de conducir recorrerán distintos municipios del Estado de México del 11 al 16 de mayo de 2026 ; el servicio se brindará de 09:00 a 17:30 horas para recepción de documentos y hasta las 18:00 horas en atención general.

11 de mayo



Tepotzotlán — Calle Virreynal Mz. 012, colonia San Martín; frente al Palacio Municipal.

Tianguistenco — Calle Don Catarino González Benítez Mz. 025, colonia Centro; junto al edificio de servicios administrativos.

Amecameca — Plaza de la Constitución s/n, colonia Centro; frente al Palacio Municipal.

Teoloyucan — Avenida Dolores s/n, colonia Tlatilco; frente al Palacio Municipal.

Tultitlán — Plaza Hidalgo s/n, colonia Centro; frente al Palacio Municipal.

Cuautitlán Izcalli — Hacienda de Sierra Vieja 2, colonia Hacienda del Parque; estacionamiento de Outlets Punta Norte.

12 de mayo



Tepotzotlán — Frente al Palacio Municipal.

Tianguistenco — Paradero de Graneros, junto al edificio administrativo.

San Simón de Guerrero — Calle Riva Palacio Mz. 005, colonia Centro; frente al Palacio Municipal.

Chimalhuacán — Ignacio Zaragoza Mz. 001, colonia Centro; frente al Palacio Municipal.

Chimalhuacán (Plaza Chimalhuacán) — Avenida Nezahualcóyotl Mz. 004, colonia Santa María Nativitas.

Ixtlahuaca — Calle Francisco López Rayón 42-34, colonia Centro; frente al Palacio Municipal.

Amecameca — Plaza de la Constitución, colonia Centro.

Teoloyucan — Avenida Dolores, colonia Tlatilco.

Tultitlán — Plaza Hidalgo, colonia Centro.

13 de mayo



Tepotzotlán — Frente al Palacio Municipal.

Almoloya del Río — Plaza Chignahuapan s/n, colonia Centro.

Chimalhuacán — Ignacio Zaragoza, colonia Centro.

Ixtlahuaca — Frente al Palacio Municipal.

San Simón de Guerrero — Frente al Palacio Municipal.

Amecameca — Plaza de la Constitución, colonia Centro.

Teoloyucan — Avenida Dolores, colonia Tlatilco.

Tultitlán — Plaza Hidalgo, colonia Centro.

Jaltocan / AIFA — Circuito Ciudad Aeroportuaria s/n; puerta 5 de salidas del AIFA.

14 de mayo



Tepotzotlán — Frente al Palacio Municipal.

Temascaltepec — Plaza Juárez No. 1, colonia Centro.

Chimalhuacán — Ignacio Zaragoza, colonia Centro.

Ixtlahuaca — Frente al Palacio Municipal.

Amecameca — Plaza de la Constitución, colonia Centro.

Teoloyucan — Avenida Dolores, colonia Tlatilco.

Tultitlán — Plaza Hidalgo, colonia Centro.

Cuautitlán Izcalli — Outlets Punta Norte.

15 de mayo



Tepotzotlán — Frente al Palacio Municipal.

Atenco — Calle 27 de Septiembre s/n, colonia Centro.

Temascaltepec — Plaza Juárez, colonia Centro.

Teoloyucan — Avenida Dolores, colonia Tlatilco.

Tultitlán — Plaza Hidalgo, colonia Centro.

Cuautitlán Izcalli — Outlets Punta Norte.

Chimalhuacán — Ignacio Zaragoza, colonia Centro.

Ixtlahuaca — Frente al Palacio Municipal.

Amecameca — Plaza de la Constitución, colonia Centro.

16 de mayo



Temascaltepec — Plaza Juárez No. 1, colonia Centro.

Chimalhuacán — Ignacio Zaragoza, colonia Centro.

Ixtlahuaca — Calle Francisco López Rayón, colonia Centro; frente al Palacio Municipal.

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¿Cuánto cuesta la licencia de conducir en Edomex en 2026?

Si planeas sacar tu licencia de conducir en las unidades móviles del Edomex durante 2026, es importante revisar los costos actualizados antes de acudir al trámite; autoridades recuerdan que el pago es obligatorio y debes llevar tu comprobante listo para evitar retrasos o contratiempos.

Costos actualizados de licencia en Edomex 2026

Estos son los precios oficiales para tramitar la licencia de conducir en las unidades móviles del Estado de México:



Licencia tipo A para automovilista: 777 pesos

Licencia tipo C para motociclista: 777 pesos

Licencia tipo E para chofer particular: 1,017 pesos

Permiso provisional tipo B para menores de edad: 777 pesos

Permiso provisional tipo A para menores de edad: 3,694 pesos

Duplicado de licencia Edomex: 525 pesos

Antes de acudir a las unidades móviles del Edomex, revisa que el pago corresponda al tipo de licencia que necesitas; además, lleva identificación oficial y documentos vigentes para agilizar el trámite.

¿Qué documentos necesitas para sacar la licencia en las unidades móviles del Edomex?

Antes de formarte en las unidades móviles del Edomex, revisa bien tu carpeta; uno de los errores más comunes es llegar con documentos vencidos, incompletos o con datos que no coinciden, situación que puede frenar el trámite de licencia el mismo día.

Además, si vas a sacar la licencia por primera vez en el Estado de México, deberás presentar un examen de conocimientos viales; sin aprobarlo, no podrán entregarte el documento oficial para conducir.

Requisitos para sacar la licencia por primera vez en Edomex

Estos son los documentos que debes presentar para realizar un trámite nuevo en las unidades móviles del Edomex :



Acta de nacimiento o carta de naturalización

CURP certificada por RENAPO

Identificación oficial vigente con fotografía; puede ser INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar o licencia vigente del Edomex

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

Aprobar examen de conocimientos viales (solo aplica para primera vez)

Certificado de No Inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias

Comprobante de pago correspondiente al trámite

Autoridades recomiendan revisar previamente que los datos personales coincidan en todos los documentos para evitar contratiempos durante el proceso.

Requisitos para renovar la licencia Edomex

Si únicamente vas a renovar tu licencia de conducir, el trámite suele ser más rápido y sencillo; para ello debes presentar:



Licencia anterior del Edomex

CURP

Identificación oficial vigente

Certificado del DIF

Comprobante de pago