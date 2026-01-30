Hallazgo macabro de una cabeza humana en el parque familiar en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Se reportó el hallazgo de una cabeza humana dentro de una hielera en el parque recreativo y deportivo Caña Hueca, uno de los espacios más concurridos por familias, deportistas y visitantes en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

El hecho ocurrió la tarde de este jueves, cuando ciudadanos alertaron a las autoridades sobre un objeto sospechoso localizado dentro del parque. En cuestión de minutos, el lugar se llenó de patrullas, policías municipales y estatales, quienes acordonaron amplias zonas del parque y restringieron el acceso al público.

Movilización policiaca y operativo de búsqueda tras hallazgo de cabeza en Chiapas

De acuerdo con los primeros reportes, el presunto hallazgo se realizó dentro del área recreativa, lo que encendió las alertas debido a la afluencia constante de personas en el sitio. Tras confirmar la situación, las corporaciones de seguridad activaron un operativo de búsqueda en todo el parque, con el objetivo de localizar el resto del cuerpo.

Durante varias horas, elementos policiacos recorrieron senderos, áreas verdes y zonas poco transitadas, mientras peritos especializados comenzaban con las primeras diligencias en el lugar. Hasta el momento, no se ha informado sobre la localización de más restos humanos, ni sobre personas detenidas relacionadas con el caso.

Algunos habitantes se quejaron de este tipo de crímenes y la normalidad con la que ocurren en el estado y en general en el país.

Encontraron una cabeza humana en Caña hueca (parque recreativo familiar de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas) y ya no nos asombramos ¿En qué momento normalizamos la violencia? 😞😞 — Vicky G (@LAEVICKY) January 30, 2026

Sin información oficial, crece la incertidumbre

Aunque el despliegue fue evidente y llamó la atención de decenas de personas, las autoridades no han emitido información oficial detallada sobre el hallazgo. En el sitio, algunos elementos policiacos confirmaron de manera preliminar que el operativo respondía al reporte de una cabeza humana localizada dentro de una hielera.

Peritos de la Fiscalía General del Estado de Chiapas realizaron el levantamiento de indicios, aseguraron el área y trasladaron los restos para los estudios correspondientes. Hasta ahora, no se ha podido establecer la identidad de la víctima, ni el tiempo que llevaba en el lugar.

Las autoridades informaron que las investigaciones continúan y que será en las próximas horas cuando se pueda brindar información oficial más precisa sobre el caso. Mientras tanto, el parque permanece parcialmente acordonado y bajo vigilancia.

