Encuentran restos de alpinista desaparecido en 1986 en un glaciar de Suiza

Tras el derretimiento de un glaciar en Suiza, han aparecido varios objetos que estuvieron perdidos por muchos años en la nieve, entre ellos se encontraron los restos de un alpinista alemán desaparecido en 1986, en la icónica montaña Matterhorn.

Un grupo de escaladores fueron quienes se encontraron con el espeluznante hallazgo el pasado 12 de julio cuando caminaba a lo largo del glaciar Theodul en Zermatt.

Las autoridades de Suiza informaron que se realizaron pruebas de ADN a los restos encontrados entre la nieve, para comprobar que se trataba de un hombre de 38 años que fue reportado como desaparecido en septiembre de 1986, después de que no regresó de una caminata.

|Reuters

No constante la policía no ofreció más detalles sobre la identidad de los restos del alpinista ni sobre las circunstancias de su muerte, pero compartió la foto de una bota de montaña con cordones rojos que sobresalía de la nieve y pertenecía al alpinista alemán.

En los últimos años, el calentamiento global ha provocado el derretimiento de varios glaciares, dejando al descubierto decenas de objetos perdidos y hasta los restos de escaladores desaparecidos.

Suiza sufre una ola de calor extremo e incendios forestales

Suiza sufre debido a una extrema ola de calor que marca temperaturas arriba de los 40 grados celsius, lo que ha provocado decenas de incendios forestales, lo peor es que no solo ocurre en ese país, sino en gran parte de Europa.

Un incendio forestal que obligó a evacuar a más de 200 personas, ya que las autoridades advirtieron que el incendio podría extenderse aún más si aumenta el viento.

La Oficina Federal para el Medio Ambiente de Suiza advirtió que los incendios forestales podrían volverse más frecuentes, especialmente en el verano, debido al aumento del clima cálido y seco causado por el cambio climático.

Con información de Reuters