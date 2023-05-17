Niña desaparecida en EU es encontrada 6 años después por una serie de Netflix

Gracias a una serie de Netflix, un padre pudo reunirse con su hija desaparecida hace seis años en Illinois. Presuntamente la menor fue sustraída de su casa por su madre, quien no tenía la custodia de la niña.

Kayla Unbehaun, que actualmente tiene 15 años, fue hallada en Carolina del Norte, a más de 600 kilómetros del lugar donde desapareció, informó el Departamento de Policía de Asheville.

¿Cómo desapareció la niña en Illinois?

De acuerdo con las autoridades, la niña desaparecida, de entonces 9 años, fue secuestrada por su madre en un suburbio de Chicago, ya que la custodia la tenía el papá, y la mujer sólo tenía derecho a visitas supervisadas.

Desde entonces, el padre se dedicó a buscar a su hija, en 2017 se emitió una orden de arresto contra la madre, Heather Unbehaun. Organizaciones que ayudan a familias de niños desaparecidos también se sumaron a la búsqueda, pero no habían tenido éxito.

Gracias a Netflix encuentran a una niña desaparecida hace 6 años

El caso de Kayla Unbehaun apareció en la última temporada de “Misterios sin resolver” de Netflix, serie donde difunden casos reales de desapariciones, asesinatos y encuentros paranormales.

El programa es visto por millones de personas en el mundo, y uno de esos fans de la serie reconoció a la niña en una tienda de Carolina del Norte, por lo que de inmediato avisó a uno de los empleados y se contactaron con la policía.

Netflix confirmó a través de sus redes sociales la noticia del hallazgo de la menor desaparecida hace seis años.

An Unsolved Mysteries viewer has closed a case!



A store owner in North Carolina recognized Kayla Unbehaun — who was abducted in 2017 by her non-custodial mother — from the roll call in Volume 3, Episode 9. Kayla, now 15, is expected to return to her family in Illinois. pic.twitter.com/q8mTegq6xN — Netflix (@netflix) May 16, 2023

"El dueño de una tienda en Carolina del Norte reconoció a Kayla Unbehaun, quien fue secuestrada en 2017 por su madre sin custodia, del pase de lista en el Volumen 3, Episodio 9. Se espera que Kayla, que ahora tiene 15 años, regrese con su familia en Illinois".

La mamá de la niña desaparecida fue arrestada, mientras que la menor fue entregada a su padre, quien agradeció a las personas por su ayuda y especialmente al hombre que reconoció a su hija.

"Estoy encantado de que Kayla esté a salvo en casa. Quiero dar las gracias al Departamento de Policía de South Elgin, al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados y a todos los organismos policiales que ayudaron con su caso”.

