Encuentran con vida a joven que desapareció hace 8 años en Texas al pasear a sus perros

Rudy Farias es el joven que desapareció el 6 de marzo de 2015 cuando paseaba a sus perros en Houston, Texas. Ocho años después fue hallado inconsciente y golpeado frente a una iglesia, por lo que sus familiares tuvieron que llevarlo a un hospital, informó el Centro para los Desaparecidos del estado.

El joven que desapareció cuando tenía apenas 17 años, salió de casa con sus mascotas; su mochila y perros fueron encontrados poco tiempo después, pero de Rudy no hubo rastro. Sus familiares estaban preocupados porque él padecía de asma, trastorno postraumático y depresión tras la muerte de su hermano en un accidente automovilístico.

Se realizaron diferentes búsquedas y pistas del paradero de Farias, sin embargo, durante años ninguna fue fructífera, ya que hubo diferentes avistamientos posibles en diferentes lugares.

¿Cómo encontraron al joven que desapareció hace 8 años en Texas?

De acuerdo con la familia, fue un ciudadano quien encontró al joven afuera de una iglesia con golpes y arañazos en todo el cuerpo, incluso tenía sangre en el cabello. El hombre alertó a las autoridades locales, quienes llegaron al lugar.

Al llegar encontraron al joven, de ahora 25 años de edad, inconsciente, mientras una persona trataba de despertarlo. La policía de Houston dijo que ninguno de sus oficiales pudo despertarlo, por lo que fue trasladado a un hospital para que lo atendieran.

Poco después las autoridades lograron confirmar que se trataba de Rudy Farias, quien se encuentra en malas condiciones y no puede hablar, por lo que los investigadores tendrán que esperar para poder comunicarse con él joven que desapareció y resolver las múltiples preguntas en torno a su desaparición.