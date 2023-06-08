¿Si Claudia Sheinbaum pide licencia y no gana, puede regresar a su cargo?

A pocos días de que Movimiento Regeneración Nacional (Morena) de a conocer los requisitos de la encuesta interna para elegir a la o el candidato presidencial en elecciones 2024, existe la incertidumbre de que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum pida licencia para poder participar, pero, ¿puede regresar a su cargo en caso de perder?

Hasta el momento, el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, Gerardo Fernández Noroña, diputado del Partido del Trabajo (PT), y Manuel Velasco, senador del PVEM, renunciaron y pidieron licencia, respectivamente, para poder competir en la encuesta interna de Morena, pues es supuestamente, uno de los requisitos.

Corcholatas de AMLO

¿Qué tipo de licencia puede pedir Claudia Sheinbaum para participar en la encuesta interna de Morena?

En primera instancia, Claudia Sheinbaum no podría renunciar al cargo como jefa de Gobierno de la capital, puesto que los cargos de elección popular son irrenunciables; sin embargo, podría pedir licencia al cargo. Cabe destacar que existen al menos dos tipos que podría solicitar para separarse del cargo.

De acuerdo con el artículo 32 de la Constitución Política de la Ciudad de México, se dice que la licencia que puede pedir Sheinbaum es la de 30 días, donde quedaría en el cargo Martí Batres; sin embargo, también podría pedir la de 60 días, en este caso sería necesaria la intervención del Congreso de la capital para autorizarla.

¿Qué pasa si Claudia Sheinbaum pierde ante cuesta interna de Morena?

En el mismo artículo se señala que el titular tiene que pedir una licencia especial para separarse del cargo, después sería autorizada por el Congreso. Aunado a ello, se determina que quien quedaría en el puesto sería el secretario de Gobierno, en este caso, Martí Batres.

Cabe recordar que Claudia Sheinbaum estaría compitiendo junto a otros seis aspirantes para ser la o el candidato de Morena: Marcelo Ebrard, Gerardo Noroña, Manuel Velasco, Ricardo Monreal y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien todavía no renuncia.

Dependiendo de la licencia que pida Claudia Sheinbaum será el tiempo límite que tiene para regresar a su cargo; sin embargo, si se excede de este periodo, perdería la jefatura de Gobierno.

¿Cuándo termina el gobierno de la jefa de Gobierno?

La duración del gobierno de la CDMX es de 6 años, al igual que el presidente, por lo que Claudia Sheinbaum saldría de su cargo en diciembre de 2024.