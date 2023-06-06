Participa: ¿Consideras que los topes cumplen con la función de evitar accidentes?

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Los topes se construyen para los conductores que no respetan las señales de tránsito ni la velocidad en diferentes partes del mundo, pero contaminan más.

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Escrito por: Azteca Noticias

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