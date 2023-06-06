Participa: ¿Consideras que los topes cumplen con la función de evitar accidentes?Los topes se construyen para los conductores que no respetan las señales de tránsito ni la velocidad en diferentes partes del mundo, pero contaminan más. tope Publicado 06/06/2023 | 🕑 12:29 | Actualizado 🕑 18:50 1 minuto lectura Escrito por: Azteca Noticias ¡Regístrate gratis! ¿Consideras que los topes cumplen con la función de evitar accidentes? También te puedes autenticar con Tengo un problema Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad Tags relacionados Transporte en México