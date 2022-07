Habrá encuesta en selección de candidato presidencial de Morena: Delgado

Ciudad de México. En la selección de candidato presidencial de Morena no se aceptan condiciones ni hay menú a la carta, sentencio Mario Delgado al referirse a lo dicho por su compañero de partido el senador, Ricardo Monreal, en el sentido de que si había encuesta no participara en el proceso.

El presidente de Morena reconoció a Monreal como un referente importante en el movimiento que encabeza el presidente López Obrador, pero la encuesta va porque va, porque primero están los principios y los ciudadanos son los que mandan.

“No deberíamos nadie poner condicionantes en la participación en este movimiento más que la convicción de seguir impulsado proyecto de transformación nacional de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, creo que es la única condicionante que existe para participar en este movimiento porque ningún interés particular por legítimo que sea, ninguna ambición, ningún deseo personal, puede estar por encima del proceso histórico y eso es lo que nos llama ahora este momento estelar en nuestro país”, sostuvo Mario Delgado.

Afirmo que las encuestas para seleccionar candidatos han dado buenos resultados, pues, de 21 que le han tocado como dirigente nacional, han triunfado en 15, además de que son los ciudadanos quienes deciden.

“Si las encuestas fueran una simulación o no fueran eficaces, pues no tendríamos candidatos y candidatas ganadores. No podemos hacer un menú de distintas opciones, de qué opción te gustaría a ti el proceso del 2024. Tenemos que seguir lo que dicen los estatutos”, acotó el líder del partido guinda.

Recordó que, de acuerdo a los estatutos, hay dos vías para seleccionar al candidato presidencial, uno por consenso y otro por encuestas.