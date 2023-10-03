¿Quiénes son los 4 detenidos por la muerte de encuestadores de Morena en Chiapas?

La Fiscalía General del Estado de Chiapas a través de la Fiscalía de Distrito Norte, logró la detención de cuatro hombres, tres de nacionalidad guatemalteca y un mexicano, presuntamente implicados en el delito de Robo Ejecutado con Violencia y los que resulten, hechos ocurridos en un hotel del municipio de Juárez, en donde murieron dos encuestadores de Morena.

En las últimas horas, elementos de la Policía de Investigación adscritos a la Fiscalía General del Estado en coordinación con la Policía Estatal Preventiva, realizaron la detención en el tramo carretero de Juárez-Ostuacán en la colonia El Zote.

Los detenidos responden a los nombres de Joselino “N”, Erick “N y, Enrique “N”, todos de nacionalidad guatemalteca y José “N” de nacionalidad mexicana.

A esos hombres se les aseguró un arma de fuego, con cargador abastecido, un vehículo con placas de circulación del estado de Tabasco, equipos de cómputo y celular así como dinero en efectivo.

¿Qué pasó con los encuestadores de Morena que murieron en Chiapas?

De acuerdo a la carpeta de Investigación, el pasado 30 de septiembre, en un hotel del municipio de Juárez, los imputados asaltaron a Adrián “N”, Christian “N”, José “N”, Jezabel “N” Sara “N” y Javier “N”.

Además fueron raptados tres de los encuestadores de Morena en Chiapas, dos localizados muertos en las últimas horas.

Mientras que en lo que hace a la desaparición de Adrian "N" de manera interinstitucional se activó el protocolo Homologado de búsqueda para lograr dar con el paradero de la víctima sana y salva.

Además, las autoridades continuarán con la investigación sobre el homicidio de Cristian y José Luis "N".

La Fiscalía General del Estado se comprometió a garantizar el Estado de Derecho y reitera que ninguna conducta delictiva quedará impune.