Joven de 13 años que se convirtió en madre en el Metro de la CDMX había sido rechazada del hospital La Villa

El 10 de mayo, durante el ‘Día de las Madres 2025', una joven, de apenas 13 años, se convirtió en mamá después de que tuvo a su bebé en el piso de una estación del Metro de la CDMX. La menor de edad, tenía ocho meses de embarazo, pero aseguran que la cigüeña no la sorprendió, pues fue a un hospital en el que no la quisieron recibir teniendo ‘nueve de dilatación'; es decir, a punto de dar a luz.

Joven de 13 años que dio a luz en el Metro de la CDMX en el ‘Día de la Madres’ fue rechazada en hospital

“Habíamos ido al Hospital General de La Villa, no me la quisieron atender y pues tratamos de buscar otro hospital más cerca. Se le rompió la fuente y fue donde se alivió en el metro”, explicó la señora Ana Victoria Melchor.

La madre de la joven, identificada como Jimena, agregó que pidió ayuda a la policía en la estación 18 de marzo de la Línea 6 del Metro de la CDMX. Ante el inminente nacimiento, fue ella misma quien recibió a su nieta.

“No podía estar viendo cómo sufría mi hija, lo que hice fue mejor ayudarla al saber cómo yo me alivié, pues le ayudé con las contracciones con todo y la saqué a la bebé.

“Si no supe ni cómo reaccionar, porque yo la saqué, yo me quedé; ¿cómo es posible que yo haya podido hacer eso?, pero todo salió bien; hasta que llegaron las ambulancias, la trasladaron aquí", detalló la señora Ana Victoria Melchor.

Ana Victoria y Jimena salieron por las escaleras del transporte colectivo metro para ser trasladadas a un hospital, donde a las dos las reportaron en buen estado de salud.

“La bebé ahorita está en una incubadora, por el tiempo que pasó estaba haciendo mucho frío y todos estaban checando a mi hija; están revisándola para ver si está bien”, agregó Ana Victoria.

Tanto la mamá como la bebé fueron trasladadas al Hospital Materno Infantil Inguarán, en la alcaldía Venustiano Carranza.

En esta historia de embarazo infantil, resulta que el padre de la bebé también es menor de edad.

“Pues no sabemos todavía, no llega. De hecho, estamos viendo porque, pues, no se había hecho responsable”, explicó la abuela de la pequeña.

Ahora corresponderá a las autoridades investigar por qué no atendieron a Jimena en el Hospital de La Villa y pusieron en riesgo la vida de una menor de edad embarazada, así como de su bebé, quien tuvo que nacer en el piso de un lugar público, cuando pudo haberse evitado.

Así fue como una niña que se convirtió en madre en el 10 de mayo en el Metro de la CDMX.

