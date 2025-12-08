Tragedia en Bolivia: Enfrentamiento deja dos muertos durante bloqueo en Cochabamba

La tensión social en Cochabamba, Bolivia , escaló a niveles trágicos cuando un enfrentamiento entre la Policía y un grupo de manifestantes resultó en la muerte de dos personas y dejó al menos diez heridos.

Los sucesos ocurrieron en el vertedero de Colcapirhua, donde los agentes realizaban un operativo para levantar un bloqueo que se ha mantenido por doce días consecutivos.

Policía atacó a manifestantes en Bolivia

Según los reportes, los manifestantes utilizaron petardos y la policía respondió con gases lacrimógenos.

El hijo de una de las víctimas afirmó que su padre murió por disparos de pistola, y se menciona la presencia de grupos de choque en los disturbios. Según medios locales, también se reportó que dos policías habrían sido retenidos por los bloqueadores, un hecho que aún debe ser confirmado.

Por qué hay bloqueos en Bolivia

El conflicto se originó por la decisión de un grupo de pobladores de Cotapachi de mantener un bloqueo en el botadero de Colcapirhua por doce días. Los comunarios exigen a las autoridades que se establezcan los límites del vertedero.

La razón detrás de la protesta es la denuncia de que el basurero genera un grave foco de infección , afectando a los habitantes de la zona y al medio ambiente. Mientras el bloqueo persiste, la basura se acumula en las calles de Cochabamba, causando molestia y gran preocupación en la población general.

Lamentamos el fallecimiento de Mario Padilla (38) y Sinforiano Carrillo (47) en Colcapirhua, en un hecho violento que habría involucrado arma de fuego durante el desbloqueo en inmediaciones del botadero.



Marchas por bloqueos en botadero de Bolivia

La situación se complicó después de que las autoridades de la Gobernación y la alcaldía intentaran ingresar al lugar para realizar una inspección interna, lo que molestó aún más a los vecinos.

Ante la falta de diálogo, un gran número de organizaciones sociales, juntas vecinales y concejales marcharon previamente exigiendo que se cumpla una acción popular que prohíbe los bloqueos en el botadero.

Policía investiga el acto de violencia

El comandante departamental de la Policía de Cochabamba se trasladó al lugar de los hechos para verificar la situación de violencia.

La policía está investigando las circunstancias exactas en que ocurrieron las muertes, especialmente tras las denuncias sobre el uso de armas de fuego y el posible involucramiento de autoridades en los terribles hechos acontecidos.