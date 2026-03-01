VIDEO | “La libertad se acerca": María Corina Machado afirma que volverá a Venezuela

María Corina Machado, líder de la oposición en Venezuela, asegura que volverá al país sudamericano, después de meses de estar en la clandestinidad y de haber salido al extranjero a recibir el Premio Nobel de la Paz 2025.

El anuncio que paraliza a la región: María Corina Machado confirma su regreso a Venezuela

En un video publicado en sus redes sociales, la exintegrante de la Asamblea Nacional mencionó que está a “pocas semanas” de regresar a tierras venezolanas.

“La transición a la democracia en Venezuela es indetenible. Durante años dijimos que este régimen sólo iba a ceder el poder cuando se fuera confrontado con la fuerza real y con una amenaza creíble”, mencionó en un video revelado este 1 de marzo de 2026.

Maduro tiene “cero legitimidad”: María Corina Machado

Machado Parisca expresó que el operativo de Estados Unidos que terminó con la detención de Nicolás Maduro quien no era “un presidente legítimo”, ya que había sido derrotado “apabullantemente” en las elecciones del 28 de julio de 2024 ante Edmundo González Urrutia.

El fin de una era: ¿Cómo avanza el desmontaje del régimen tras la detención de Maduro?

“La justicia internacional, que finalmente el 3 de enero estuvo al servicio de los pueblos y no de los tiranos al servicio de la soberanía que se expresa en los votos”, refirió María Corina Machado.

La lider opositora mencionó que actualmente el régimen venezolano debe seguir instrucciones para “avanzar en el desmontaje de la represión, la recuperación económica de nuestro país y avanzar hacia la transición”.

Queridos venezolanos,

tenemos la FUERZA, la RUTA y las TAREAS claras.

TODOS somos necesarios para lograr nuestra Libertad.



En pocas semanas, nos vemos en Venezuela. pic.twitter.com/lfJXRb3Oc9 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) March 1, 2026

Alianzas en Washington: Los detalles de la reunión entre Machado, Trump y Marco Rubio

María Corina Machado aseguró que se ha reunido con diferentes líderes alrededor del mundo, así como con Donald Trump, presidente de Estados Unidos, Marco Rubio, secretario de Estado, así como con cancilleres, senadores y congresistas de Estados Unidos, integrantes de la Organización de Estados Americanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos a quienes “a todos les he transmitido el enorme potencial que tiene Venezuela”.

"La libertad se acerca": El mensaje de unidad para los exiliados venezolanos

La líder opositora describió que tienen la misión de fortalecer la unión de los venezolanos y tener un acuerdo con organizaciones y líderes para establecer consensos en venezuela, así como “para prepararnos para una nueva y gigantesca victoria electoral.

“Voy a regresar en pocas semanas a Venezuela. Quiero hacerlo como también lo desean cientos y miles de exiliados venezolanos en el mundo entero. (...) La libertad se acerca y vamos de la mano de Dios hasta el final”, sentenció.

