¿ICE se llevó a tu familiar en una redada migrante? Guía para saber dónde está

Desde principios de junio de 2025 la comunidad latina ha sido asediada por autoridades de ICE (Immigration and Customs Enforcementen) en Estados Unidos, especialmente en Los Ángeles, por lo que son detenidos en alguna redada migrante.

Esta situación ha mantenido en preocupación a las personas que tienen familiares en el país norteamericano. Si tú tienes un amigo o familiar que reside en Estados Unidos y quieres saber si ha sido detenido en una redada migrante, te decimos cómo puedes averiguarlo.

¿Cómo saber si un familiar está detenido por el ICE?

Para saber si una persona fue detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en Inglés) debes ingresar al localizador de detenidos: https://locator.ice.gov/odls/#/search aquí puedes elegir el idioma en el que prefieres que esté la página.

Una vez ahí, puedes realizar la búsqueda de dos formas: la primera es con el número de extranjero (A#) de la persona, éste aparece en las Green Card o permisos de trabajo.

En caso de que desconozcas el número o tu familiar no cuente con el documento, puedes realizar la búsqueda con el nombre como aparece en el ICE y su fecha de nacimiento. Probablemente, tenga que probar con diferentes formas de registro; por ejemplo:

Si tu familiar se llama José Emilio Pérez González, puedes probar poniendo el nombre completo o José Pérez, Emilio Pérez, José González, José Pérez, etc.

#Inmigracion 🔔 Si necesitas localizar a una persona detenida por ICE tienes varias opciones. Puedes usar el localizador de detenidos o contactar a la Oficina de Detención y Deportación de tu estado. Te explicamos más aquí: https://t.co/D62WLqcgJq pic.twitter.com/4QeZ5wBb7d — USAGov en Español (@USAGovEspanol) December 30, 2024

Otra forma de saber si tu familiar fue arrestado por el ICE en una redada migrante de EU, es llamando al (866) 347-2423, sin embargo, de esta manera, la comunicación será completamente en inglés.

Debes considerar que si la persona fue detenida recientemente, es posible que el sitio web aún no cuente con su nombre en el registro, por lo que deberá esperar unos días para hacer la búsqueda.

Cabe destacar que el sistema no da información para personas menores de 18 años. En este caso, deberás comunicarte con la oficina local de Operaciones de Detención y Deportación de ICE más cercana a donde se detuvo a la persona.

¿Cuántos detenidos van por redadas migrantes del ICE en EU?

De acuerdo con Consumer Law Group, en lo que va de 2025 el ICE ha detenido a más de 200 mil migrantes. “Hasta el primero de junio, se registraron más de 51,302 personas detenidas en centros de detención de ICE, la cifra más alta desde 2019", indica la página.

🚛🇺🇸 Caballo de Troya versión 2025 No fue un caballo, pero sí un camión de mudanzas donde agentes migratorios se ocultaron para una redada en #LosÁngeles. 👮‍♂️ Al menos 16 detenidos.



Pese a que un jurado prohibió redadas sin causa creíble, el fiscal dice que fue… pic.twitter.com/6daRIP7Pm6 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 7, 2025

Aunque en un principio el presidente Donald Trump indicó que solo se iba a detener a personas con antecedentes penales, se han presentado casos de migrantes arrestados en las redadas migratorias del ICE 2025 sin tener ningún problema con la ley y que han tenido que enfrentar las deportaciones masivas de EU.

