Ni aparece ni responde: oposición cuestiona los más de 50 días de ausencia de Enrique Inzunza

Los señalamientos contra el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez continúan escalando, mientras el legislador acumula 55 días sin presentarse a sus actividades en el Senado, diputados del PRI y del PAN endurecieron sus críticas y exigieron que dé la cara ante las acusaciones que pesan en su contra y retome sus funciones legislativas, al advertir que sigue recibiendo un salario con recursos públicos.

Oposición exige la reaparición de Enrique Inzunza

Desde la Cámara de Diputados, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, y el legislador del PAN, Homero Niño de Rivera, cuestionaron la ausencia prolongada del senador de Morena, quien ha sido señalado por autoridades de Estados Unidos de presuntos vínculos con el narcotráfico.

Fue Homero Niño de Rivera quien lanzó el mensaje más directo al sostener que resulta inaceptable que un representante popular permanezca desaparecido de la vida pública mientras continúan los cuestionamientos en su contra.

El diputado panista afirmó que Enrique Inzunza debe presentarse a trabajar o explicar públicamente su situación, ya que continúa percibiendo su sueldo como senador pese a no asistir a las actividades legislativas.

Además, sostuvo que en cualquier país con estándares democráticos sólidos sería impensable que un funcionario señalado de esa manera recibiera un nivel de protección política como el que, dijo, actualmente existe.

Enrique Inzunza ya suma 55 días sin acudir al Senado

La ausencia de Enrique Inzunza no solo se mantiene en las sesiones presenciales, el pasado lunes tampoco participó en la reunión virtual de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, donde al pasar lista fue mencionado su nombre, pero nunca se conectó a la plataforma.

Con ello, el legislador de Morena acumula 55 días sin asistir a sus labores parlamentarias, luego de que su última participación registrada fuera el pasado 29 de abril.

Su caso ha cobrado relevancia después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo incluyera entre un grupo de funcionarios señalados por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción conocida como "Los Chapitos". Hasta el momento, el senador no ha reaparecido públicamente para responder a esos señalamientos.

Rubén Moreira también exige protección para diputada del PRI en Sinaloa

Durante la misma jornada, Rubén Moreira también pidió al gobierno federal brindar medidas de protección inmediatas para la diputada local priista Paola Gárate Valenzuela y su familia, luego de que recibiera una corona fúnebre en su domicilio como acto de intimidación.

El dirigente parlamentario calificó el hecho como una amenaza directa y advirtió que este tipo de acciones buscan sembrar miedo entre quienes ejercen funciones de representación popular.

En ese contexto, demandó que la Fiscalía General de la República atraiga la investigación para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

Asimismo, informó que solicitó a la Comisión Permanente del Congreso exhortar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Guardia Nacional para que implementen medidas de protección en favor de la legisladora y de su familia.