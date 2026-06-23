¡Fraude en el INE! Detectan 7 mil afiliaciones falsas en tres agrupaciones y denuncian soborno ante la FGR

El Instituto Nacional Electoral (INE) frenó un intento de fraude masivo en el proceso de registro de nuevos partidos políticos nacionales. El órgano electoral detectó cerca de 7 mil afiliaciones apócrifas en los expedientes de tres asociaciones que buscan convertirse formalmente en partidos: "México Tiene Vida", "Que Siga la Democracia" y "Construyendo Sociedades de Paz".

Tras una revisión minuciosa, las autoridades electorales descubrieron una red de trampas y simulaciones para inflar los padrones de militantes de estas organizaciones. Las irregularidades graves que salieron a la luz incluyen la manipulación directa de fotografías en las credenciales para votar, el uso de pantallazos de firmas ciudadanas para suplantar la rúbrica original de las personas, la alteración física de las credenciales de elector y la creación de formatos impresos donde se simuló de manera deliberada al menos uno de los elementos obligatorios para integrar los expedientes de afiliación.

Al Consejo General y bajo la mira de sanciones

Estas trampas tendrán consecuencias inmediatas para el futuro político de las agrupaciones involucradas. El INE confirmó que el informe detallado con todas las irregularidades será puesto a consideración del Consejo General para su evaluación definitiva, un paso clave que influirá directamente en el eventual otorgamiento o rechazo de sus registros como partidos políticos nacionales.

#BoletínINE 📄 | Comisión de Quejas y Denuncias aprueba anteproyectos de resolución de organizaciones ciudadanas en proceso de constitución de Partidos Políticos Nacionales.



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Además de cerrárseles la puerta al financiamiento público si no cumplen con la ley de forma honesta, las organizaciones se harán acreedoras a severas sanciones económicas y administrativas por intentar engañar a la autoridad electoral utilizando los datos personales de miles de ciudadanos sin su consentimiento.

Denuncia ante la FGR por intento de soborno en Chihuahua

El caso más delicado lo encabeza la organización "México Tiene Vida". El INE anunció de manera oficial que presentará una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de esta agrupación debido a un presunto intento de soborno.

De acuerdo con el reporte del instituto, los representantes de la asociación intentaron corromper y dar dinero a uno de los funcionarios electorales que había sido expresamente designado por el INE para verificar la legalidad de una de sus asambleas estatales, la cual se llevó a cabo en el estado de Chihuahua. Con esta denuncia ante el Ministerio Público Federal, el caso escala del terreno puramente electoral al ámbito de los delitos federales.