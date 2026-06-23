Familia de Rocha Moya incurre en negocio de carreras y evade al fisco con combustibles importados

Una investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que la familia del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, incursionó de forma irregular en el mercado de combustibles para autos de carreras. De acuerdo con los reportes, una empresa en la que participan un hijo y el yerno del mandatario evadió al fisco al ocultar la compra de gasolinas de alto octanaje provenientes de Estados Unidos.

El esquema quedó al descubierto al revisar las operaciones de la empresa importadora Stare IT Services S.A. de C.V. La investigación detalla que, en un solo día, esta compañía realizó 17 operaciones de importación con VP Racing Fuels, una reconocida firma texana que se especializa en comercializar gasolinas y aditivos de alto rendimiento para vehículos de competencia.

De acuerdo con @MXvsCORRUPCION, una empresa vinculada al hijo y al yerno de Rubén Rocha Moya realizó 17 operaciones de importación en un solo día con una firma texana de combustibles para autos de carreras.



Las transacciones habrían sido declaradas en aduana bajo conceptos… pic.twitter.com/JSwKymVBjB — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 23, 2026

El truco en la aduana: Declararon embudos y calcomanías en lugar de gasolina

El núcleo del presunto fraude fiscal ocurrió en el momento de registrar las mercancías ante las autoridades aduaneras. Las 17 operaciones se llevaron a cabo el 28 de junio de 2024, pero los productos importados nunca fueron declarados como combustibles, que es la actividad principal de la firma estadounidense.

🔴 #ExclusivaMCCI: Una empresa en la que ha participado un hijo y el yerno de @rochamoya_ incursionó en el mercado de combustibles para autos de carreras al realizar, en un solo día, 17 importaciones con una firma texana especializada en gasolinas y aditivos de alto octanaje. pic.twitter.com/S3VyTB4lHK — Mexicanos Contra la Corrupción (@MXvsCORRUPCION) June 23, 2026

Para evadir los controles y los impuestos correspondientes a los hidrocarburos, la empresa ligada a la familia Rocha Moya ingresó los cargamentos utilizando una variedad de conceptos completamente diferentes. En los pedimentos de aduana hicieron pasar el combustible por aditivos, químicos diversos, tapas, embudos y hasta calcomanías publicitarias.

De la mano de un exsubdirector de Pemex tecnologías

La empresa Stare IT Services S.A. de C.V. fue creada originalmente en junio de 2016 y su administrador único era Ricardo Rocha Ruiz, hijo del gobernador sinaloense. Tres años después de la fundación, Rocha Ruiz le cedió por completo la administración de la sociedad a su cuñado y yerno del mandatario, Jorge Antonio Cano Félix.

El perfil de Cano Félix añade un elemento clave al caso de presunta corrupción y conflicto de interés. El yerno de Rocha Moya cuenta con un amplio conocimiento del sector energético y de combustibles en el país, ya que se desempeñó formalmente como Subdirector de Tecnologías en Petróleos Mexicanos (Pemex) hasta marzo de este año 2026. Con este historial, el círculo íntimo del mandatario bajo licencia vuelve a quedar en el centro de las indagaciones federales.