Morena en la mira: Movimiento Ciudadano denuncia actos anticipados de campaña en 17 gubernaturas

El partido Movimiento Ciudadano anunció que emprenderá una serie de recursos legales ante autoridades electorales estatales y el Instituto Nacional Electoral, luego del inicio del registro interno de aspirantes de Morena para competir por 17 gubernaturas en el próximo ciclo electoral.

La dirigencia emecista sostiene que este proceso podría estar rebasando los tiempos permitidos por la ley, al considerar que existen señales de actos anticipados de campaña disfrazados de procesos internos, lo que abriría un debate sobre la equidad en la contienda.

En ese contexto, el líder nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, advirtió que este tipo de dinámicas no solo impactan en la competencia electoral, sino que podrían derivar en riesgos más profundos relacionados con el origen de los recursos que financian las movilizaciones políticas.

Acusaciones por financiamiento y el debate sobre la “precampaña” adelantada

Álvarez Máynez señaló que el problema no se limita a la calendarización electoral, sino a lo que podría implicar un flujo de recursos de procedencia irregular en ciertas estructuras políticas. Incluso vinculó estos escenarios con fenómenos como el huachicol y con el gasto elevado en procesos internos de figuras públicas de alto perfil dentro de Morena.

En sus declaraciones también aludió a actores políticos como el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en el contexto de lo que describió como campañas internas de alto costo, así como a las llamadas “corcholatas” del partido guinda, insistiendo en que la ciudadanía eventualmente termina evaluando y rechazando esas prácticas.

Las afirmaciones abren un nuevo frente de tensión entre fuerzas políticas, en un momento donde los órganos electorales buscan reforzar la vigilancia sobre los tiempos de promoción y los topes de gasto.

. @MovCiudadanoMX presentará recursos ante autoridades electorales por el registro de aspirantes de Morena a 17 gubernaturas.@AlvarezMaynez acusó posibles actos anticipados de campaña y advirtió que estos procesos podrían abrir la puerta a recursos de procedencia ilícita.



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Michoacán endurece reglas para candidaturas independientes rumbo a 2027

En paralelo, el debate electoral se amplía hacia lo local. El Congreso de Michoacán aprobó recientemente una reforma que modifica de forma significativa las reglas para las candidaturas independientes rumbo a los comicios de 2027.

El nuevo marco legal establece que los aspirantes independientes no podrán formar alianzas entre sí, ni compartir logotipos, eslóganes o plataformas de campaña. También se prohíbe la coordinación de gastos y eventos conjuntos, con el argumento de preservar la naturaleza individual de estas postulaciones.

Entre los puntos más discutidos está la restricción al uso de símbolos o elementos gráficos asociados a movimientos ciudadanos, lo que ha sido interpretado por algunos sectores como una medida que podría limitar la identidad de ciertas expresiones políticas emergentes.