Oficial y confirmado | El pasaporte no basta para los mexicanos: Los documentos que necesitas para viajar a Canadá en 2026

¡Atención, viajeros! Si tienes la intención de viajar a Canadá es muy recomendable revisar todos los documentos que las autoridades de esta nación solicitan, esto con la intención de evitar sorpresas y también de tener un viaje lo más tranquilo posible.

Desde hace algún tiempo, Canadá implementó ciertos permisos para todas aquellas personas que quieren conocer alguna de las ciudades.

Documentos que necesitas para viajar a Canadá siendo mexicano

En las últimas semanas las solicitudes para llegar a Canadá aumentaron de manera abrupta, y es que miles de aficionados al futbol buscan asistir a la Copa Mundial de la FIFA 2026, si tú, aún lo estás pensando te decimos todos los pasos a seguir:

Antes de iniciar cualquier trámite, debes saber que no todos los mexicanos requieren visa tradicional para entrar a Canadá.

Algunos viajeros pueden aplicar a la Autorización Electrónica de Viaje (eTA), un permiso más rápido y digital, en caso de no cumplir se recomienda sí tramitar uan visa de visitante. Para este caso es importante tomar en cuenta los siguientes puntos:



Crear tu cuenta en IRCCEl proceso comienza en el portal oficial de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá (IRCC): Ahí deberás crear una cuenta personal para iniciar tu solicitud y dar seguimiento a todo el proceso. Cuestionario de elegibilidad: El sistema te hará una serie de preguntas para definir: Tipo de visa que necesitas, formularios obligatorios y requisitos específicos según tu perfil. Reúne tus documentosPrepárate para demostrar que tu viaje es temporal y que puedes costearlo. Generalmente se solicita: -Pasaporte mexicano vigente

-Fotografías recientes tipo visa

-Estados de cuenta o pruebas de solvencia económica

-Carta laboral o constancia de estudios

-Evidencia de lazos con México (familia, empleo, propiedades)

-Formulario IMM 5257

-Documentos adicionales (según el caso), como invitaciones o seguro médico

Subir todo y pagar:Una vez listo el expediente, deberás digitalizar los documentos, cargarlos en el sistema y pagar las tarifas correspondientes, incluyendo posible toma de datos biométricos. Cita biométrica:Si el sistema lo indica, tendrás que acudir a un Centro de Solicitud de Visas (VAC) para registrar huellas dactilares y fotografía. Esperar la resolución: El último paso es el más incierto: el tiempo de respuesta. Puede variar según la demanda, por lo que lo ideal es iniciar el trámite con varios meses de anticipación al Mundial 2026.

¿Qué necesito para traminar la eTA de Canadá?

Si buscas la Autorización Electrónica de Viaje (eTA), te contamos que ese trámite se realiza completamente en línea, a través del portal oficial, y puede completarse en cuestión de minutos. El costo es de aproximadamente 7 dólares canadienses, que se pagan directamente en la plataforma con tarjeta de crédito o débito.

La eTA tiene una ventaja importante: una vez aprobada, puede tener una vigencia de hasta cinco años o hasta que el pasaporte expire, lo que ocurra primero, permitiendo múltiples entradas a Canadá durante ese periodo.

El proceso es relativamente sencillo, pero requiere precisión. Básicamente se solicita:

