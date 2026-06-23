¿De qué se habló en la mañanera de la presidente Claudia Sheinbaum hoy martes 23 de junio?

El encuentro con los medios de comunicación de este martes concentró su atención en la evaluación de las estrategias de servicio público, la infraestructura hospitalaria y el avance en las reglas de operación de los programas de apoyo en el país. Desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, las autoridades sectoriales compartieron los indicadores acumulados del mes antes de abrir el diálogo técnico con los reporteros. En Azteca Noticias te contamos qué se dijo en la sesión.

¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy martes 23 de junio de 2026?

El primero en tomar la palabra es Zoé Robledo, director del IMSS, quien informó sobre la actualización de equipos en las clínicas. Sobre si las máquinas dispensadoras ya se adquirieron, señala que se empezará en agosto, se está en los cálculos de cuántas se necesitan. El proyecto lo acompaña la Cofepris, pues las máquinas tienen responsables sanitarias.

La presidenta fue cuestionada sobre una reforma al código electoral en Michoacán. ¿Qué opina de que desde otro movimiento se busque cerrar la puerta a candidaturas independientes? Claudia Sheinbaum dijo que no se le cierra la puerta a nadie. Hay cuatro partidos que podrían obtener su registro. La pregunta debe ser dirigida al Congreso de Michoacán, pero lo que se busca es que las candidaturas independientes sigan el mismo proceso que los partidos políticos.

También le preguntaron sobre casos de nepotismo; en la CDMX, en Coyoacán, se busca aplicar la ley esposa, como sucederá en SLP. Se toma la cuota de género para dejar los cargos de elección popular a familiares, la presidenta señaló que no está de acuerdo en que una persona herede su puesto a un familiar, por eso propuso la reforma. Aclara que ya no quedó en la Constitución para el 2027, sino hasta el 2030. En el caso de Morena se establece desde las elecciones del próximo año.

Al ser cuestionada sobre el futuro del T-MEC, la presidenta mencionó quetodo el mundo sabe que la posición de Trump no es a favor de los acuerdos comerciales que tenía EE. UU. con el mundo entero. Pero se ha trabajado muchísimo; hay problemas como los que tienen Europa y China por la visión de EE. UU. frente al comercio mundial. Otra cosa son los acuerdos en seguridad que también tienen su propio camino. Insiste en que Donald Trump tiene su forma de comunicar.