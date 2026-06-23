¿Vas a salir este martes? Revisa si tu coche entra en el Hoy No Circula del 23 de junio

Los automovilistas que circulan diariamente por la Ciudad de México y el Estado de México deberán tomar previsiones este martes 23 de junio de 2026, ya que el programa Hoy No Circula se mantiene vigente con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México.

La restricción estará en operación de las 5:00 de la mañana a las 10:00 de la noche, por lo que quienes incumplan las disposiciones podrían enfrentar sanciones económicas e incluso el traslado de su vehículo al corralón.

¿Qué vehículos no pueden circular este martes 23 de junio?

De acuerdo con el calendario habitual del programa ambiental, este martes deberán suspender su circulación los siguientes vehículos



Engomado rosa.

Terminación de placas 7 y 8.

Vehículos con holograma 1 y holograma 2.

En contraste, quedan exentos de la medida los automóviles eléctricos e híbridos, las unidades con holograma 0 y 00, las motocicletas, el transporte público, así como los vehículos de emergencia y servicios médicos.

Las autoridades recomiendan revisar con anticipación las características del automóvil para evitar contratiempos durante los traslados del día.

Hoy No Circula martes|CAMe

Municipios donde también aplica la restricción del Hoy No Circula

El programa no solo opera en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, sino también en diversos municipios conurbados del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Entre ellos se encuentran Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Ecatepec, Huixquilucan, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla, Tultitlán y Valle de Chalco.

Por ello, quienes tengan planeado desplazarse entre ambas entidades deberán considerar las restricciones antes de salir de casa.

¿Cuál es la multa por incumplir el Hoy No Circula?

Circular cuando el programa prohíbe hacerlo puede salir caro. La sanción vigente equivale a entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que representa un monto aproximado de 2 mil a más de 3 mil pesos, dependiendo del valor actualizado de la UMA.

Además del pago de la infracción, los agentes de tránsito pueden ordenar el envío del automóvil al corralón, lo que implica cubrir costos adicionales por arrastre y resguardo del vehículo.

¿Por qué existe el programa Hoy No Circula?

El Hoy No Circula fue implementado como una estrategia para disminuir la contaminación atmosférica en el Valle de México, una de las regiones con mayor concentración de vehículos del país.

Las autoridades ambientales mantienen un monitoreo permanente de la calidad del aire y, cuando los niveles de contaminación aumentan considerablemente, pueden activar una contingencia ambiental, lo que implica restricciones más severas mediante el llamado Doble Hoy No Circula.