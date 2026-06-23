Marina del Pilar confirma autenticidad del audio; así respondió al escándalo por supuesto contacto con el FBI

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, volvió a colocarse en el centro de la conversación pública luego de que se difundieran audios en los que sostiene una conversación con personas que se presentan como intermediarios para establecer contacto con autoridades de Estados Unidos.

La mandataria confirmó que la grabación es auténtica, aunque aseguró que el contexto ha sido interpretado de forma incorrecta y negó cualquier conducta fuera del marco institucional.

La polémica se suma al escenario que enfrenta la gobernadora desde que se dio a conocer que perdió su visa estadounidense, un hecho que detonó diversas versiones y especulaciones en medios de comunicación y redes sociales.Hasta el momento las autoridades de Estados Unidos no han informado públicamente sobre las razones de esa decisión ni han presentado cargos en su contra.

Los audios revelan conversaciones sobre un posible acercamiento con autoridades de Estados Unidos

Los audios fueron dados a conocer por el periodista Héctor de Mauleón, quien señaló en una de sus columnas que las conversaciones habrían ocurrido con asesores externos que fungían como gestores para acercar a la gobernadora con agencias estadounidenses. De acuerdo con esa publicación, la información fue corroborada con fuentes de inteligencia.

En uno de los fragmentos difundidos, un supuesto asesor plantea la posibilidad de sostener reuniones privadas con representantes del FBI, acompañado por abogados de la mandataria, y menciona que aún habría tiempo para abordar posibles "sanciones y cargos" que, según el interlocutor, podrían llegar a presentarse en Estados Unidos.

Durante la conversación, Marina del Pilar pregunta sobre reuniones previas y posteriormente señala que cualquier gestión tendría que realizarse mediante su representante legal.

Escándalo en Baja California: los audios filtrados confirman que la gobernadora Marina del Pilar Ávila negocia con asesores externos del #FBI y contrató al exfiscal Michael Nadler para enfrentar posibles sanciones en Estados Unidos.



Primero intentó minimizar el tema con… pic.twitter.com/WbziHpLtpU — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 23, 2026

La gobernadora primero evitó el tema y después confirmó que el audio es real

Tras la difusión del material, la gobernadora participó en un evento público donde inicialmente evitó pronunciarse sobre la filtración y concentró su intervención en temas relacionados con el programa de desayunos escolares en Baja California.

Horas más tarde, al ser cuestionada nuevamente, reconoció que el audio corresponde a una conversación real, aunque sostuvo que ésta ocurrió cuando una tercera persona dijo ser intermediaria con autoridades estadounidenses.

La mandataria afirmó que mantiene reuniones con autoridades de Estados Unidos como parte de sus funciones institucionales y aseguró que dichos encuentros se desarrollan de manera transparente y respetuosa.

Asimismo, explicó que durante la llamada dejó claro que cualquier planteamiento debía analizarse a través de un abogado, postura que, dijo, mantiene frente a cualquier acercamiento de esa naturaleza.

Persisten las especulaciones, pero no existen cargos públicos en su contra

La difusión de los audios reavivó versiones que desde hace semanas circulan en distintos espacios informativos sobre la situación de Marina del Pilar en Estados Unidos. Entre ellas figuran señalamientos que la vinculan con supuestas investigaciones y listas difundidas en versiones periodísticas.

No obstante, hasta ahora no existe información oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos ni del FBI que confirme investigaciones penales, acusaciones formales o procesos judiciales abiertos contra la gobernadora de Baja California.