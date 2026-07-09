¿Diarrea en temporada de calor y lluvias? Tu intestino necesita protección extra

Durante las temporadas de calor y lluvias es común que aumenten los casos de malestares digestivos. Los cambios de temperatura, el consumo de alimentos en la calle, agua contaminada o simplemente una mayor exposición a bacterias pueden provocar episodios de diarrea que afectan nuestras actividades diarias y nuestro bienestar.

Aunque muchas veces pensamos que la diarrea es una molestia pasajera, la realidad es que puede alterar el equilibrio natural de la flora intestinal, debilitando las bacterias benéficas que ayudan a mantener una buena salud digestiva.

La ciencia de las Inteli-esporas: el secreto para llegar donde se necesita

Cuando se trata de cuidar la salud intestinal, no todos los probióticos funcionan de la misma manera. Lo más importante es que lleguen vivos al intestino para ejercer su función.

Aquí es donde Enterogermina destaca gracias a sus Inteli-esporas, que logran pasar por el ácido del estomago 100% vivas. Una vez ahí, ayudan a restaurar el equilibrio de la microbiota intestinal y a fortalecer las defensas naturales del sistema digestivo.

Esta capacidad de supervivencia permite que las Inteli-esporas actúen justamente donde más se necesitan, apoyando la recuperación del bienestar intestinal tras episodios de diarrea o malestares digestivos.

¿Cuándo puede ayudarte Enterogermina?

Enterogermina puede ser una aliada cuando se presentan malestares digestivos por la alteración de la microbiota intestinal. También puede formar parte del cuidado digestivo en temporadas donde los cambios de clima y otros factores incrementan el riesgo de presentar diarrea o malestares digestivos.

Mantener una microbiota saludable es clave para sentirte bien y seguir con tu rutina diaria. Por eso, cuidar tu intestino es una parte importante de tu bienestar general.

En épocas de calor y lluvias, proteger tu salud digestiva puede marcar la diferencia. Con Enterogermina y sus Inteli-esporas, tu intestino cuenta con apoyo para recuperar y mantener su equilibrio natural.

Referencias

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2. Guarner F, Sanders ME, Szajewska H, et al. World Gastroenterology Organisation Global Guidelines: Probiotics and Prebiotics. J Clin Gastroenterol. 2024;58(6):533-553. doi:10.1097/MCG.0000000000002002.

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5. Carta del #1

6. Carta de Esporas Inteligentes.

7. Proyecto Marbete Enterogermina Suspensión.

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