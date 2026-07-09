¿Ya liberaron el calendario SEP para el ciclo 2026-2027? Los días festivos que no faltarán para el año escolar

Con el inicio de las vacaciones de verano a la vuelta de la esquina, muchos padres de familia ya tienen la mira puesta en el siguiente ciclo escolar, por lo que una de las dudas más frecuentes es si la Secretaría de Educación Pública (SEP) ya publicó el calendario oficial 2026-2027 y cuáles serán los días de descanso obligatorio.

¿La SEP ya publicó el calendario del ciclo escolar 2026-2027?

Aunque la SEP todavía no ha dado a conocer el calendario oficial del ciclo escolar 2026-2027, ya hay algunas fechas que prácticamente están garantizadas por tratarse de días festivos establecidos en la Ley Federal del Trabajo.

Se prevé que el calendario oficial sea publicado entre finales de julio y principios de agosto, por lo que se recomienda a padres de familia, alumnos y maestros mantenerse atentos a los canales oficiales de la Secretaría de Educación.

Estos son los días festivos que no faltarán durante el ciclo escolar

Aunque las fechas oficiales siguen pendientes de confirmación, hay descansos que año con año forman parte del calendario escolar. Entre ellos destacan:



16 de septiembre: Día de la Independencia de México.

Tercer lunes de noviembre: puente por el aniversario de la Revolución Mexicana.

Primer lunes de febrero de 2027: aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Puente de marzo de 2027:Natalicio de Benito Juárez.

1 de mayo de 2027: Día del Trabajo.

De acuerdo con calendarios anteriores, en estos días se marca la suspensión de clases para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

Vacaciones de invierno y Semana Santa; ¿en qué días caen?

Pero además de los días festivos, el próximo ciclo escolar incluiría dos periodos vacacionales. El primero corresponde a las vacaciones de invierno, que tradicionalmente abarcan las últimas dos semanas de diciembre y se extienden hasta los primeros días de enero.

Posteriormente llegarán las vacaciones de Semana Santa, uno de los descansos más largos del ciclo escolar y que, como cada año, se realizarán durante la primavera de 2027.

Otro descanso que ya es una constante en el calendario escolar son las sesiones del Consejo Técnico Escolar (CTE), que se realizan el último viernes de cada mes.

¿Cuándo regresan a clases los alumnos de la SEP?

El regreso a clases estaba previsto para el lunes 31 de agosto de 2026. Sin embargo, esa fecha formaba parte de la planeación elaborada antes de que la SEP diera marcha atrás a los cambios que contemplaba realizar en el calendario escolar con motivo del Mundial 2026.

Por ello, será la propia dependencia la que confirme la fecha definitiva cuando publique oficialmente el calendario escolar del ciclo 2026-2027.