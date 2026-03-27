Un nuevo Frente Frío entrará a México este 27 de marzo y estas son las entidades afectadas

Mientras gran parte del país sigue bajo temperaturas altas, el clima en México volverá a moverse en el norte. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que este viernes 27 de marzo ingrese un nuevo Frente Frío a territorio nacional, lo que enciende de nueva cuenta la alerta por intensas rachas, tolvaneras y lluvias en varias entidades.

No será un cambio uniforme para todo el país. Aunque el nuevo frente frío 42 entrará por el norte de México, en el sureste continuarán los chubascos y lluvias fuertes, mientras que en buena parte del resto del territorio se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso durante la tarde.

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Además, el pronóstico advierte riesgos por deslaves, inundaciones, encharcamientos y caída de árboles o anuncios debido a las rachas.

¿Qué pasará con el frente frío 42 en México?

El nuevo sistema ingresará este viernes al norte del país y se combinará con un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte.

Eso provocará lluvias e intervalos de chubascos en el norte y noreste del territorio nacional. A esto se sumará una masa de aire polar asociada al frente frío, que será la responsable de los vientos más intensos en esa región de México.

El efecto más importante de este no será una caída generalizada de temperatura en todo el país, sino el viento fuerte y las posibles tolvaneras en varias entidades del norte.

Estados con más viento por el nuevo frente frío

Se prevé viento intenso y posibles tolvaneras en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y Durango.

También se esperan rachas en Sonora, Tamaulipas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. En el istmo y golfo de Tehuantepec también habrá viento del norte.

Además, en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se pronostican rachas ligeras.

Estas condiciones podrían provocar caída de árboles, anuncios publicitarios y reducción de visibilidad en zonas con tolvaneras.

Lluvias fuertes seguirán en el sureste y Chiapas será el estado más afectado

Aunque el frente frío 42 entrará por el norte, las lluvias más intensas se concentrarán en el sur y sureste del México. El pronóstico del Meteorológico Nacional indica lluvias fuertes y puntuales muy fuertes, en Chiapas.

También habrá lluvias fuertes en Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. A su vez, se esperan intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Guerrero y Yucatán.

En Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Estado de México, Guanajuato, Querétaro y Tlaxcala se pronostican lluvias aisladas.

El SMN advirtió que las precipitaciones podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, además de provocar deslaves, inundaciones y encharcamientos.

El calor no se va: seguirán temperaturas de hasta 45 grados

A pesar del ingreso del nuevo sistema, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en buena parte del país.

Para este viernes se pronostican temperaturas máximas de 40 a 45 grados en zonas del noreste de Baja California, Sonora y el noroeste de Guerrero.

Además, habrá máximas de 35 a 40 grados en Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

En Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo las temperaturas alcanzarán de 30 a 35 grados.

Así estará el clima en CDMX y Edomex este 27 de marzo

En el Valle de México se espera una mañana con cielo despejado, ambiente fresco y frío en zonas altas. Por la tarde, el ambiente será cálido.

Para la Ciudad de México, el pronóstico indica cielo despejado y sin lluvia, con temperatura mínima de 7 a 9 grados y máxima de 25 a 27 grados.

¡Buenas noches capitalinos y capitalinas!



Les comapartimos el #Pronóstico de cielo y #Temperaturas para este viernes 27 de marzo en la #CDMX. pic.twitter.com/C1ZJEeTlbm — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 27, 2026

En el Estado de México sí hay probabilidad de lluvias aisladas, acompañadas de descargas eléctricas y posible granizo. Se prevé una temperatura mínima de 1 a 3 grados y máxima de 21 a 23 grados.

Heladas y oleaje también estarán presentes en algunas regiones

Durante la madrugada del viernes, se esperan temperaturas mínimas de -5 a 0 grados con heladas en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

También habrá mínimas de 0 a 5 grados en zonas serranas de Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Michoacán, Oaxaca y Veracruz.

Además, se pronostica oleaje de hasta 2.5 metros de altura en la costa occidental de Baja California y en el golfo de Tehuantepec.