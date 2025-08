La perdida de un ser querido abre un proceso de dolor. Buscas fuerza ante su fallecimiento, pero en Puebla, dos familias tuvieron que enfrentarse a una situación inesperada: recibir los cuerpos equivocados para velarlos.

Ambas familias vivieron momentos de confusión y dolor tras recibir cadáveres equivocados en el Servicio Médico Forense (Semefo) al sur de la ciudad. Una de ellas estaba a punto de velar a una persona desconocida, mientras que la otra detectó el error a tiempo y logró frenar la entrega.

Semefo de Puebla, con falta de personal

Este caso revela problemas en el Semefo, como la falta de personal que obliga a programar citas hasta con una semana de espera para la entrega de cuerpos. También se reporta el cierre del estacionamiento en el mismo.

“Entonces hoy marqué para ver si podíamos venir a reconocer, pero hay que sacar citas y es hasta la otra semana hasta el 13 de este mes, y no sé desde cuando esté mi familiar aquí. Se imagina, si no está reconocible, ese va a ser el detalle y algunos por los tatuajes o por algún lunar o así, pero en caso de que no, pues tenemos que vivir con ese sentimiento de no haber encontrado el familiar, haber sepultado a otro”, comentó José Ángel Martínez, familiar.

Las dos familias tuvieron que llegar nuevamente hasta el Semefo para poder recibir el cuerpo adecuado de su familiar, porque aquí los confundieron. Los afectados identificaron los cuerpos y lograron sepultarlos.

Investigan a empresas funerarias en Puebla

Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Puebla investigan la intervención de empresas funerarias que podrían entorpecer el proceso de entrega de los cuerpos.

“La intervención y la competencia que hay entre las empresas funerarias que abordan de manera poco ética a los dolientes a las afueras del Semefo, a lo cual también, pues la Fiscalía ya está realizando la investigación pertinente”, comentó Alejo Rogelio Carpio, titular del Instituto de Ciencias Forenses.