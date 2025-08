Adolescente dio a luz en el baño de un hospital del IMSS en Tamaulipas

Un nuevo caso de presunta negligencia médica sacude al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), luego de que una menor de edad diera a luz sola en el baño del Hospital General de Zona No. 13, ubicado en la calle Sexta y Mina en Matamoros, Tamaulipas.

De acuerdo con el testimonio de Nubia Álvarez, madre de la joven, su hija Camila acudió en varias ocasiones al área de urgencias del hospital desde la tarde del lunes, debido a que le habían advertido que podría entrar en labor de parto en cualquier momento. Sin embargo, cada vez que solicitaron atención, la respuesta fue la misma: “aún no es tiempo”, señaló la mujer a medios locales.

Personal médico ignoró señales claras de parto en Tamaulipas

La madre relató que, tras ser rechazadas, regresaron a su domicilio. No obstante, cerca de las 11 de la noche volvieron al hospital, ya que las contracciones eran más fuertes. Aun así, el personal médico siguió negando atención, asegurando que no había dilatación suficiente y que la joven no estaba lista para dar a luz.

Fue hasta alrededor de las 5 de la mañana del martes cuando ocurrió lo inesperado: la menor se dirigió sola al baño del hospital y ahí, sin ningún tipo de apoyo o asistencia médica, dio a luz a una niña. Según el relato de la madre, el personal del hospital intervino después del parto.

Acusan negligencia médica; IMSS Tamaulipas no ha respondido

La señora Nubia calificó los hechos como un claro caso de negligencia médica, pues asegura que en ningún momento quisieron atender a su hija, a pesar de los síntomas evidentes y las reiteradas visitas al área de urgencias.

Hasta el momento, el IMSS no ha emitido ningún comunicado oficial respecto a lo sucedido, ni ha ofrecido una explicación sobre la actuación del personal médico del Hospital General de Zona No. 13.

Este caso ha generado indignación en redes sociales y entre la comunidad, que exige una investigación inmediata y que se rindan cuentas por el riesgo al que fue expuesta la menor y su bebé.