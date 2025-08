Desplazados por la narcoguerra en Sinaloa: Miles huyen por terror a “La Mayiza” y “Los Chapitos”

El infierno de la narcoguerra en Sinaloa sigue desangrando comunidades: más de tres mil personas han sido desplazadas por el terror que siembran ‘La Mayiza’ y ‘Los Chapitos’ en la zona serrana del sur del estado.

Sobreviven a narcoguerra en Sinaloa

Desde hace casi once meses, el miedo se ha convertido en rutina para decenas de familias, principalmente de Concordia, que han huido hacia Mazatlán buscando sobrevivir al fuego cruzado. Aunque hay presencia federal, los afectados aseguran que la paz sigue siendo una promesa rota.

“En los ranchos, ni pal monte, porque no dan permiso a la gente de salir mucho a la calle, por un enfrentamiento entre ellos, entre rivales, hay dos, tres grupos”, explicó uno de los desplazados.

Seguridad no es suficiente en Sinaloa

Los afectados expusieron que hay presencia de agentes federales; sin embargo, no es suficiente para poder llevar una vida con normalidad en sus poblaciones.

Señalaron que, la vida no ha sido fácil desde hace meses para ellos, en donde en algunos casos han encontrado trabajo en el área de la construcción, aunque los sueldos afirman son insuficientes.

“La violencia desde hace muchos años que está, hace rato que está, yo no le he ido a las Iguanas ni a Palmillas un ranchito cerquita, ahora sí les llegó. Toda la gente la trataron re feo allá, ya no queda nadie”, detalló un desplazado.

Fuerza Informativa Azteca intentó contactar a maría inés pérez corral, titular de la secretaría de bienestar y desarrollo social de sinaloa, pero no obtuvimos respuesta...

