¡Canelo Álvarez renueva contrato con TV Azteca! Sus peleas serán gratis en México

Durante la mañana de este martes 13 de febrero, el Canelo Álvarez visitó TV Azteca para dar varios anuncios importantes previo a su próximo combate, por lo que primero platicó con Christian Lara y Roberto Ruiz en el noticiero matutino de Hechos, con los Ruiz Lara, donde inició con una extraordinaria noticia para los mexicanos.

Saúl Álvarez dio a conocer que renueva su contrato con TV Azteca, por lo que las peleas de Canelo en México serán transmitidas por Azteca 7 y serán completamente gratis para sus compatriotas, luego de descartar realizar algún tipo de Pago Por Evento (PPV) como lo realiza en Estados Unidos.

“Seguimos con TV Azteca, vamos a firmar hoy y mi compromiso con TV Azteca sigue y sobre todo con los mexicanos. Obviamente, he cambiado de televisoras en Estados Unidos y han querido traer la televisión de pago por evento en México y siempre mi prioridad es que la gente en México vea las peleas gratis”, afirmó el boxeador tapatío para Fuerza Informativa Azteca (FIA).

“Este año cumplimos 10 años que regresamos a TV Azteca y la verdad es que estoy muy contento” Canelo Álvarez en Hechos, con los Ruiz Lara

¿Cuándo será la próxima pelea de Canelo Álvarez?

De igual forma, Canelo Álvarez anunció que su próxima pelea será el próximo sábado 4 de mayo en Las Vegas, Estados Unidos, por lo que ya todos los mexicanos pueden ir reservando la fecha para ver a vigente campeón indiscutido del peso supermediano.

“Siempre intento pelear en mayo y septiembre, y para esta ocasión sí vamos a pelear el 4 de mayo. Todavía estamos afinando algunos detalles con el rival”, explicó el tapatío, quien esta mañana aún no pudo revelar cuál será su contrincante contra el que posiblemente ponga en juego todos sus cinturones, pero aseguró que no será mexicano.

¿Por qué Canelo Álvarez no pelea contra mexicanos?

A pregunta expresa de Christian Lara sobre el motivo por el que prefiere no pelear contra boxeadores mexicanos, Canelo Álvarez respondió: “Siempre he dicho que represento a México y me gusta representar a México, por eso es el no pelear contra mexicanos”.

“Ya peleé en su momento, me acabé a todos los mexicanos cuando pelee con ellos y ahora represento a México; pero digo, si hay una pelea interesante con un mexicano y la gente la quiere ver, pues seguramente se va a dar en algún momento”, sentenció el peleador tapatío.

Además, el Canelo aprovechó para afirmar que por el momento no tiene pensado realizar algún tipo de serie o película biográfica, así como para hablar sobre sus próximos retos profesionales.

Recuerda que a las 12 del día, el Canelo Álvarez estará en transmisión exclusiva con el equipo de Azteca Deportes para continuar con el día de revelaciones respecto a su futuro profesional, así como los detalles de su próxima pelea el próximo 4 de mayo.