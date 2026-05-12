“Me daban crisis en el metro”: el duro camino de pacientes con epilepsia en México

Las crisis comenzaron de repente. Alexis parecía un joven sano hasta que la epilepsia cambió por completo su vida: convulsiones en la calle, miedo constante y discriminación laboral tras cada episodio. Así se vive esta enfermedad en México.

En México, más de 2 millones de personas viven con esta enfermedad neurológica, considerada una de las emergencias más comunes y peligrosas del mundo, donde una crisis prolongada puede causar daños irreversibles o incluso la muerte.

Emergencia neurológica más común en el mundo

La epilepsia es considerada la emergencia neurológica más común en el mundo y, de acuerdo con especialistas, hasta el 20% de los casos pueden ser fatales.

Aunque suele relacionarse con antecedentes médicos o señales previas, expertos advierten que las crisis pueden aparecer de forma inesperada, incluso en personas que parecían completamente sanas.

Ese fue el caso de Alexis Islas, un joven que comenzó a presentar crisis epilépticas repentinas con movimientos bruscos y convulsiones que transformaron su vida cotidiana. “Me han dado crisis en la calle, en el metro. Estuve a punto de caerme hacia las vías”, relató.

Su madre, Wendy, aseguró que el proceso ha sido complicado, especialmente cuando las crisis llegan a repetirse varias veces al día.

Especialistas explican que más del 60% de los casos de epilepsia inician durante la infancia y pueden estar relacionados con malformaciones cerebrales o problemas de asfixia al momento del nacimiento. Sin embargo, el mayor problema no siempre es únicamente médico, sino social.

Pacientes denuncian que, tras sufrir una crisis en espacios públicos o centros de trabajo, enfrentan rechazo, burlas y despidos laborales. “Ven las crisis y a los dos o tres días me despiden”, contó Alexis.

La desinformación también provoca que muchas personas graben los episodios en lugar de ayudar o solicitar atención médica.

Crisis de epilepsia pueden provocar daños irreversibles

Médicos advierten que una crisis epiléptica que se prolonga por más de cinco minutos puede provocar daños irreversibles e incluso derivar en un estado epiléptico con riesgo de muerte si no se atiende a tiempo. Pese a ello, el acceso a atención especializada continúa siendo desigual en el país.

Actualmente existen 95 hospitales que forman parte de la Red de Atención de Epilepsia en México, aunque casi la mitad se concentran en la zona centro, lo que dificulta el acceso a diagnóstico y tratamiento para miles de pacientes en otros estados.