CDMX colapsa por lluvias: tormentas provocan inundaciones y afectaciones en la capital REPORTE

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Naranja por lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este martes 12 de mayo de 2026 en varias alcaldías de la CDMX.

Las demarcaciones con mayor riesgo son Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Milpa Alta y Tláhuac.

