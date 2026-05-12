CDMX colapsa por lluvias: tormentas provocan inundaciones y afectaciones en la capital REPORTE
Fuertes lluvias provocan inundaciones y encharcamientos en distintas zonas de la CDMX, dejando afectaciones viales. Continúan las alertas por tormentas.
Las lluvias vuelven a poner en jaque a la CDMX. En cuestión de minutos, varias vialidades quedaron bajo el agua debido a las intensas tormentas registradas en distintos puntos de la capital, provocando inundaciones, severos encharcamientos y afectaciones a la movilidad. Conoce las zonas afectadas por las intensas lluvias.
Lluvias en CDMX; estas son las zonas afectadas por las precipitaciones
Alerta roja en CDMX
Activaron la alerta roja por lluvias fuertes durante la tarde y noche en la alcaldía Gustavo A. Madero.
Afectaciones por lluvias
Hasta el momento, los bomberos de la Ciudad de México han retirado siete árboles y ramas caídas, liberado el flujo pluvial en 16 encharcamientos, apoyado con tres cortocircuitos, dos volcaduras de vehículos y un domicilio donde ingresó el agua.
Informo que hemos desplegado células de bomber@s que atienden servicios relacionados con la lluvia en todas las alcaldías de la Ciudad. #AlMomento, hemos apoyado en un domicilio donde ingresó el agua; atendimos 3 corto circuitos; retirado 7 árboles y ramas caídos; liberado el… pic.twitter.com/Fy5uqXW6F9— Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) May 13, 2026
Lluvias inundan vialidad en Palacio de Bellas Artes
La vialidad frente al Palacio de Bellas Artes y la Alameda Central se encuentra totalmente inundada.
❗INUNDACIONES SEVERAS EN EL CORAZÓN DE LA CDMX— SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) May 12, 2026
🌊 Se reportan afectaciones de gravedad en la alcaldía Cuauhtémoc. La persistencia de la tormenta con intensidad fuerte a muy fuerte ha superado la capacidad del sistema de drenaje en el primer cuadro de la ciudad.
🚧 ZONA DE… pic.twitter.com/GHkYcjmJlZ
El Senado de la República bajo el agua
El Senado no se ha salvado de las afectaciones por las fuertes lluvias que se han registrado en la CDMX.
Alerta naraja en CDMX
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Naranja por lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este martes 12 de mayo de 2026 en varias alcaldías de la CDMX.
Las demarcaciones con mayor riesgo son Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Milpa Alta y Tláhuac.
Eje 6 con lluvias
En eje 6, las fuertes lluvias provocan circulación lenta. Maneje con cuidado.
Encharcamientos en avenida Universidad
En avenida Universidad, alcaldía Coyoacán, al sur de la CDMX, se registran encharcamientos.
Inundaciones en San Jerónimo
En avenida San Jerónimo esquina con Paseos del Pedregal, al sur de la CDMX hay encharcamientos que alcanzan los 40cm de altura.
🌧️ #AlertaClimática en la #CDMX: autoridades activaron alerta amarilla y naranja este martes 12 de mayo por lluvias fuertes y posible caída de granizo en las 16 alcaldías.— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 12, 2026
De acuerdo con @SGIRPC_CDMX, las precipitaciones se esperan entre las 14:00 y 23:00 horas, con riesgo de… pic.twitter.com/VldLCfN9vJ