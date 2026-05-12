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CDMX colapsa por lluvias: tormentas provocan inundaciones y afectaciones en la capital REPORTE

Fuertes lluvias provocan inundaciones y encharcamientos en distintas zonas de la CDMX, dejando afectaciones viales. Continúan las alertas por tormentas.

Lluvias en CDMX hoy 12 mayo 2026: tormentas provocan inundaciones, caos vial y afectaciones en varias alcaldías
Lluvias en CDMX hoy 12 mayo 2026: tormentas provocan inundaciones, caos vial y afectaciones en varias alcaldías|Jessica Moguel

Escrito por: Alejandra Gómez

Las lluvias vuelven a poner en jaque a la CDMX. En cuestión de minutos, varias vialidades quedaron bajo el agua debido a las intensas tormentas registradas en distintos puntos de la capital, provocando inundaciones, severos encharcamientos y afectaciones a la movilidad. Conoce las zonas afectadas por las intensas lluvias.

Lluvias en CDMX; estas son las zonas afectadas por las precipitaciones

Alerta roja en CDMX

Activaron la alerta roja por lluvias fuertes durante la tarde y noche en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Afectaciones por lluvias

Hasta el momento, los bomberos de la Ciudad de México han retirado siete árboles y ramas caídas, liberado el flujo pluvial en 16 encharcamientos, apoyado con tres cortocircuitos, dos volcaduras de vehículos y un domicilio donde ingresó el agua.

Lluvias inundan vialidad en Palacio de Bellas Artes

La vialidad frente al Palacio de Bellas Artes y la Alameda Central se encuentra totalmente inundada.

El Senado de la República bajo el agua

El Senado no se ha salvado de las afectaciones por las fuertes lluvias que se han registrado en la CDMX.

Alerta naraja en CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Naranja por lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este martes 12 de mayo de 2026 en varias alcaldías de la CDMX.

Las demarcaciones con mayor riesgo son Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Milpa Alta y Tláhuac.

Eje 6 con lluvias

En eje 6, las fuertes lluvias provocan circulación lenta. Maneje con cuidado.

Encharcamientos en avenida Universidad

En avenida Universidad, alcaldía Coyoacán, al sur de la CDMX, se registran encharcamientos.

Inundaciones en San Jerónimo

En avenida San Jerónimo esquina con Paseos del Pedregal, al sur de la CDMX hay encharcamientos que alcanzan los 40cm de altura.

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