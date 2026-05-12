Fuertes lluvias activan alerta por posibles demoras en vuelos de CDMX, Toluca, Morelia y Querétaro

Las fuertes lluvias pronosticadas para este martes 12 de mayo encendieron alertas en distintos aeropuertos del país debido al riesgo de retrasos, modificaciones y posibles afectaciones en vuelos con salida o llegada a la CDMX, Toluca, Morelia y Querétaro; aerolíneas comenzaron a advertir sobre complicaciones operativas derivadas de tormentas eléctricas, baja visibilidad y ráfagas de viento previstas durante gran parte de la tarde y noche.

El escenario meteorológico coincide con la activación de alertas preventivas en la capital del país; autoridades de Protección Civil mantienen vigilancia por lluvias intensas, posible caída de granizo y acumulación de agua en distintas zonas del Valle de México, situación que también podría afectar traslados hacia terminales aéreas como el AICM y el AIFA.

Lluvias y tormentas amenazan operaciones aéreas

Las condiciones climáticas previstas para las próximas horas podrían provocar ajustes en horarios de aterrizaje y despegue; aunque hasta el momento no se han reportado cierres de operaciones, aerolíneas pidieron a pasajeros mantenerse atentos a actualizaciones ante posibles cambios derivados del mal tiempo.

Entre los principales riesgos se encuentran tormentas eléctricas, reducción de visibilidad para maniobras aéreas y saturación vehicular en accesos a los aeropuertos; además, las lluvias podrían complicar el traslado de pasajeros debido a inundaciones y tráfico lento en vialidades principales.

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Llegar al aeropuerto podría tomar más tiempo

Además de los vuelos, las lluvias podrían impactar directamente en la movilidad de quienes se trasladan hacia terminales aéreas; avenidas cercanas al AICM y rutas hacia el AIFA suelen presentar tráfico severo durante tormentas intensas, especialmente cuando coinciden con horario de salida laboral.

Por ello, especialistas recomiendan salir con anticipación, revisar el estatus del vuelo antes de dirigirse al aeropuerto y considerar tiempos extra por posibles inundaciones o accidentes viales.

CDMX activa doble alerta por lluvias y granizo

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó Alerta Amarilla y Naranja en distintas alcaldías capitalinas ante el pronóstico de lluvias fuertes entre las 14:00 y las 23:00 horas.

Las alcaldías con Alerta Naranja son Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Milpa Alta y Tláhuac; mientras que Benito Juárez, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Magdalena Contreras, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco permanecen bajo Alerta Amarilla .

Otros estados también esperan fuertes afectaciones

El pronóstico de lluvias no solo afecta al centro del país; entidades como Veracruz, Puebla, Tamaulipas, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Morelos y Querétaro también esperan tormentas fuertes durante las próximas horas.

Ante este panorama, autoridades insistieron en mantenerse informados mediante canales oficiales y seguir recomendaciones preventivas mientras continúan las condiciones de mal tiempo en varias regiones del país.