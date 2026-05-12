De Guanajuato para el mundo: Escuela de Fundación Azteca entra al top 10 del Global Schools Prize

La educación en el país alcanza un reconocimiento sin precedentes a nivel internacional. Durante la edición 2026 del Global Schools Prize, organizado por la Fundación Varkey, la Escuela de Talentos Guanajuato Azteca logró posicionarse dentro del grupo de las 10 mejores instituciones educativas de todo el planeta.

Este certamen es considerado uno de los galardones más influyentes y relevantes en el ámbito académico global, ya que se encarga de identificar y premiar la innovación y la influencia positiva de los centros escolares en sus comunidades.

We’re thrilled to announce the Top 10 finalists of the #GlobalSchoolsPrize 2026!



Representing some of the most inspiring innovations and impact in education today, each school has been named the winner of its category and will receive a $50,000 prize!@VarkeyFdn 🧵 pic.twitter.com/pzqZejANFx — Global Schools Prize (@SchoolsPrize) May 12, 2026

El logro adquiere una dimensión mayor al considerar el nivel de competencia enfrentado. La institución, que opera bajo el esquema de Fundación Azteca de Grupo Salinas, fue elegida tras un proceso de selección que incluyó más de tres mil candidaturas provenientes de más de 100 naciones distintas.

Esta distinción internacional no solo celebra la calidad académica, sino que coloca a este plantel guanajuatense como un ejemplo mundial de cómo la enseñanza pública puede transformar el entorno social cuando se fundamenta en la disciplina y el propósito.

Liderazgo absoluto en formación de valores

Además de su lugar en el listado general, la escuela obtuvo el primer puesto mundial en la categoría denominada Character and Values, o formación de carácter y valores.

Este galardón específico destaca un sistema de enseñanza donde el desarrollo de la personalidad y la integridad del estudiante no es una actividad secundaria, sino el núcleo que atraviesa cada una de las asignaturas impartidas.

Gracias a la alianza estratégica entre la Grupo Salinas y la Fundación Varkey, se ha impulsado una capacitación docente de alto nivel que garantiza el acceso a una formación de excelencia.

La Escuela de Talentos Guanajuato Azteca brinda atención a 300 alumnos que demostraron un alto desempeño en primarias públicas. El éxito del proyecto radica en la implementación del Modelo Educativo Azteca, el cual se aleja de los métodos tradicionales para ofrecer una instrucción personalizada.