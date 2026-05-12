Convocatoria UAM 2026: fechas clave del proceso de admisión

¡La oportunidad que esperabas ha llegado! La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) ha abierto oficialmente su Segundo Proceso de Selección 2026. Si buscas formar parte de una de las instituciones académicas más prestigiosas del país, es momento de preparar tus documentos y marcar tu calendario.

A diferencia de otros procesos, la "Casa Abierta al Tiempo" destaca por su rigor académico y su modalidad de examen en línea, lo que permite a aspirantes de todo el país participar desde la comodidad de sus hogares. Aquí te presentamos la hoja de ruta oficial para que no se te escape ningún detalle.

Calendario Oficial: Del registro a las aulas

El proceso está diseñado para ser ágil, pero requiere una atención meticulosa a las fechas límite. Según el portal oficial de Admisión UAM, estas son las etapas críticas:

Registro de solicitudes: Del 12 al 24 de mayo. Este es el paso inicial y más importante; deberás subir tu fotografía y comprobante de promedio.

Fecha límite de pago: 26 de mayo. No olvides que sin el pago, tu registro no será validado para el examen.

Examen de prueba (Obligatorio): Entre el 8 y el 10 de junio. Esta fase es vital para verificar que tu equipo y conexión a internet funcionen correctamente con el software de la universidad.

Examen de selección: Entre el 16 y el 23 de junio. La prueba definitiva para asegurar tu lugar.

Publicación de resultados: 13 de julio.

Inicio de clases (Trimestre Otoño): 17 de septiembre de 2026.

Requisitos que no debes ignorar para el examen de la UAM 2026

Para participar en este proceso, la UAM establece criterios claros. Debes haber concluido el bachillerato o estar cursando el último semestre, con un promedio mínimo de 7.0.

Durante el registro, se te pedirá elegir una de las 84 licenciaturas distribuidas en sus cinco unidades: Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, Lerma y Xochimilco. Es fundamental que tu fotografía digital cumpla con las especificaciones (fondo blanco, rostro descubierto) para evitar rechazos técnicos

Dato Clave: El costo del examen para aspirantes mexicanos es de $360.00 MXN, mientras que para extranjeros es de $1,800.00 MXN.

Prepárate para el examen en línea

La UAM utiliza una plataforma de aplicación remota. Para presentar el examen, necesitarás:

1.-Una computadora (Windows o macOS) con cámara y micrófono.

2.- Un dispositivo móvil adicional para monitoreo.

3.- Instalar el software específico que la universidad indicará en los instructivos a partir del 5 de junio.

Si no resultas seleccionado en la primera lista, ¡no pierdas la esperanza! La universidad publicará una Lista Complementaria el 31 de agosto, la cual utiliza los lugares disponibles de quienes no concretaron su inscripción.

Para más detalles, consulta únicamente el sitio oficial: admision.uam.mx. ¡Tu futuro en la UAM comienza hoy!

