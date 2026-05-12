Lluvias en CDMX: Activan alerta amarilla y naranja en toda la CDMX por tormentas y granizo

La tarde en la Ciudad de México (CDMX) podría cambiar del calor a las tormentas en cuestión de horas. Autoridades capitalinas activaron alerta amarilla en las 16 alcaldías por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo este martes 12 de mayo.

Alcaldías afectadas por lluvias intensas este 12 de mayo

La CDMX se prepara para una tarde con lluvias. Luego de días de intenso calor, las autoridades capitalinas activaron alerta amarilla en las 16 alcaldías ante el pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para este martes 12 de mayo.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, las precipitaciones se esperan principalmente entre las 14:00 y las 23:00 horas, periodo en el que podrían registrarse encharcamientos, corrientes de agua en calles y avenidas, así como caída de ramas, árboles y lonas.

La alerta amarilla aplica para:



Benito Juárez Coyoacán Gustavo A. Madero Iztacalco Magdalena Contreras Tlalpan Venustiano Carranza Xochimilco

⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del martes 12/05/2026, en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/2hLuOUnFEi — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 12, 2026

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil detalló que las lluvias previstas oscilarán entre 15 y 29 milímetros, además de la posible presencia de granizo en distintos puntos de la capital.

Alerta naranja para estas alcaldías:



Álvaro Obregón Azcapotzalco Cuauhtémoc Cuajimalpa Iztapalapa Miguel Hidalgo Milpa Alta Tlahuac

Lista de estados afectados por lluvias intensas del 10 al 15 de mayo

El Frente Frío 50 y varios canales de baja presión provocarán lluvias intensas en distintos estados de México del 10 al 15 de mayo.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo en algunas regiones del país.

#AVISO ⚠️ | A partir de mañana domingo 10 y hasta el viernes 15 de mayo, se pronostica un periodo de lluvias muy fuertes en gran parte de México. ⛈️



📅 DÍAS CRÍTICOS: Lunes 11 y martes 12 de mayo.



⚠️ LLUVIAS MUY FUERTES A TORRENCIALES:

☔ Se estiman acumulados desde los 50 a… pic.twitter.com/7WwgyOInD0 — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) May 9, 2026

Los estados con mayores afectaciones previstas son:



Veracruz

Puebla

Tamaulipas

Oaxaca

Chiapas

Guerrero

Ciudad de México

Estado de México

Morelos

Hidalgo

Recomendaciones para temporada de lluvias

Ante el pronóstico de lluvias fuertes en la Ciudad de México y otras regiones del país, autoridades emitieron una serie de recomendaciones para prevenir riesgos e inundaciones en viviendas y calles.

Entre las medidas destacan mantener limpias las coladeras cercanas al domicilio, evitar tirar basura en la vía pública y no caminar sobre zonas inundadas o con cables eléctricos caídos.

🌧️ En caso de #lluvias en la Ciudad de México, atiende las siguientes recomendaciones.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/iJyfuKLrLC — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 9, 2026

También se recomendó identificar rutas de evacuación en zonas de barrancas o laderas, mantenerse en sitios elevados en caso de inundación y tener a la mano lámparas, radio portátil y pilas para seguir los avisos de Protección Civil.