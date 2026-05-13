¡Diluvio histórico en CDMX! Lluvias del lunes 11 de mayo fueron las más intensas en lo que va de 2026

¡Se cayó el cielo! Las lluvias registradas del lunes 11 de mayo dejaron severas afectaciones en gran parte de la Ciudad de México (CDMX), siendo catalogadas como las precipitaciones más intensas en lo que va del 2026.

Aunque oficialmente la temporada de chubascos todavía no comienza en México, un temporal continuará afectando a la capital en los próximos días.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua informó que las lluvias dejaron un acumulado de 28.5 millones de metros cúbicos de agua, una cifra poco común para esta etapa del año.

Las lluvias de ayer lunes 11 de mayo son las más intensas y abundantes de de lo que van del año con un volúmen acumulado de 28.5 millones de metros cúbicos, a pesar de que oficialmente aún no comienza la temporada de lluvias.



Así lo señaló el Titular de la Secretaría de Gestión… pic.twitter.com/3BBu3qdnR9 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 12, 2026

Alcaldías afectadas por el temporal de lluvias en CDMX

El agua provocó al menos 38 encharcamientos en distintos puntos de la ciudad. La alcaldía más afectada fue Tlalpan con 15 reportes.

Le siguió también Xochimilco con 7 reportes, después Álvaro Obregón con 6, Cuajimalpa con 5 y Azcapotzalco con 3. Además, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil detalló que 54 viviendas resultaron dañadas por filtraciones de agua.

En Azcapotzalco, las colonias más afectadas fueron San Pedro Xalpa, Ampliación San Pedro Xalpa y Pueblo San Pedro Xalpa, debido al desbordamientos del río Hondo y río de los Remedios.

Así las inundaciones en la ciudad de México, pero es más importante pintar la ciudad de morado 🟣 verdad @ClaraBrugadaM ? pic.twitter.com/EWU6XCcKzB — Ⓐⓡⓘ (@_arixt) May 12, 2026

¿Este 2026 romperá el récord? El año que CDMX reportó las lluvias más intensas

Aunque las lluvias del 11 de mayo han sido las más fuertes del año, todavía están lejos del récord histórico registrado en la capital.

La tormenta más intensa ocurrió el 4 de febrero de 2010, cuando se registraron 159.1 milímetros de lluvia. Con casi 48 horas continuas de precipitaciones, el drenaje y las calles colapsaron en su totalidad.

No obstante, 2025 fue considerado uno de los años más lluviosos en décadas para la Ciudad de México. La Secretaría de Gestión Integral del Agua informó que varios meses superaron el promedio histórico de precipitaciones.

Especialmente durante junio y julio. Incluso, entre el 1 y el 20 de agosto de 2025 ya se habían acumulado más de 662 milímetros de lluvia.

¿Cuándo termina el temporal de lluvias en CDMX?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió un aviso especial por el temporal de lluvias que comenzó el domingo 10 de mayo y que se prevé termine hasta el jueves 14 de mayo.

De acuerdo con los reportes oficiales, durante estos días se esperan lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de tormentas eléctricas, caída de granizo y rachas de viento superiores a los 50 kilómetros por hora en algunas alcaldías.

No se descarta que durante este evento meteorológico se active más de una vez la alerta púrpura. Por ello, se recomienda evitar cruzar por calles encharcadas o ríos a punto de desbordar.

