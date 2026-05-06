¡Cifra histórica! Más de 37 millones de mexicanos se unen en el Primer Simulacro Nacional 2026

El Primer Simulacro Nacional 2026 marca un hito en la cultura de prevención del país, logrando una movilización de más de 37 millones de ciudadanos. Este ejercicio de seguridad se extendió de manera simultánea a lo largo de las 32 entidades federativas, integrando la participación activa de dos mil 491 municipios de toda la República Mexicana.

El compromiso con la seguridad civil quedó reflejado en la cifra oficial de 167 mil 810 inmuebles inscritos para el ejercicio, los cuales cumplieron con los protocolos de desalojo y resguardo. Se activaron 23 mil altavoces en la Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca, Guerrero, Tlaxcala, Chiapas y Morelos

En el Primer Simulacro Nacional 2026. Dependencias de élite como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Cruz Roja Mexicana, el ERUM y personal de Protección Civil instalaron plataformas de recreación para demostrar técnicas de salvamento.

El ejercicio se basó en una hipótesis crítica: un terremoto de magnitud 8.2 con origen en la zona costera de Guerrero, diseñado para poner a prueba la capacidad de respuesta inmediata de las fuerzas armadas y civiles.

Monumento a la Revolución

El arranque del Primer Simulacro Nacional 2026 tuvo como punto clave la explanada del Monumento a la Revolución, donde se concentró un operativo de seguridad de gran escala. Con una coordinación impecable, efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y personal de la Cruz Roja se unieron a los Bomberos y a los equipos de Protección Civil para ejecutar maniobras críticas de salvamento.

Este ejercicio no se limitó a la evacuación, sino que incluyó simulaciones de atención médica de urgencia y rescates en escenarios complejos, replicando la respuesta que estas instituciones activarían ante una emergencia real en cualquier punto del territorio mexicano. El objetivo principal de este despliegue masivo es garantizar que los protocolos de reacción estén afinados al 100% para proteger a la ciudadanía ante desastres naturales.

Así inició el Primer Simulacro Nacional 2026 desde el Monumento a la Revolución en la CDMX.



Elementos de Defensa, Marina, Cruz Roja, Bomberos y Protección Civil participan en distintos escenarios de rescate, atención de emergencias y evacuación en todo el país.



El reporte de… pic.twitter.com/79lDJj63VC — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 6, 2026

Hospital General de Xoco

En las inmediaciones del Hospital General de Xoco, el Primer Simulacro Nacional 2026 se desarrolló con una participación ejemplar de todos los sectores presentes en la unidad médica.

Desde personal especializado en salud hasta pacientes, sus familiares y trabajadores administrativos, todos se integraron activamente en los protocolos de desalojo. La movilización fluyó de manera ordenada hacia los puntos de encuentro establecidos, con el firme propósito de robustecer la cultura de la prevención y asegurar una respuesta eficiente ante cualquier contingencia real en el futuro.

Así se vive el Primer Simulacro Nacional 2026 en el Hospital General de Xoco, al sur de la CDMX.



Personal médico, pacientes, familiares y oficinistas participan en los protocolos de evacuación y puntos de reunión para fortalecer la prevención ante una emergencia.



El reporte de… pic.twitter.com/1oWyMTxCZ8 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 6, 2026

Protocolo de seguridad: ¿Qué hacer durante un sismo?

Ante una emergencia sísmica real, la prioridad absoluta es mantener la serenidad para ejecutar las rutas de evacuación de forma efectiva. Si te encuentras en un piso elevado y no puedes salir en menos de 60 segundos, debes ubicarte en las zonas de menor riesgo, lejos de ventanales o estanterías que pudieran colapsar, y realizar el repliegue en muros de carga o columnas.

Hacen simulacro en el Monumento a la Revolución, simulan mega rescates por un sismo hipotético de 8.2 con epicentro en #Guerrero.



🏢⚠️ La @Sedena, #Marina, #CruzRoja y #ERUM desplegaron escenarios de emergencia para poner a prueba la reacción de la capital ante un gran… pic.twitter.com/XGFPrOawsB — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 6, 2026

Es fundamental recordar que el uso de elevadores está estrictamente prohibido durante el siniestro, ya que el riesgo de quedar atrapado por fallas eléctricas es extremadamente alto.

¿Qué hacer después de un sismo?

Una vez que el movimiento telúrico ha cesado, se debe proceder a la evacuación ordenada del inmueble hacia los puntos de reunión previamente establecidos.

Antes de reingresar a cualquier estructura, es indispensable realizar una inspección visual para detectar grietas diagonales en muros o daños en las conexiones de gas y electricidad. Durante la post-emergencia, se recomienda utilizar únicamente mensajes de texto para comunicarse, evitando saturar las líneas de voz que los cuerpos de rescate necesitan para coordinar la atención de posibles lesionados.

