¿Qué es la cepa Andes? La variante más peligrosa de hantavirus detectada en el crucero MV Hondius

Un brote de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius, que zarpó de Argentina el 1 de abril, continúa bajo observación de las autoridades sanitarias, luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmara que el virus detectado pertenece a la cepa de los Andes (ANDV).

A un mes de que el barco saliera de Ushuaia con 147 personas, entre ellas 88 pasajeros y 59 tripulantes, se tiene registro de 3 muertes relacionadas con este virus y 8 casos positivos.

¿Cómo se contagia el hantavirus y qué es la cepa Andes?

¡No se viene una pandemia! Para empezar, se debe saber que el hantavirus hantavirus se transmite principalmente por roedores infectados. Las personas pueden infectarse cuando entran en contacto con su orina, saliva o heces.

En este caso, el virus detectado corresponde a la variante andina, una cepa endémica de Sudamérica, sobre todo en la región patagónica y cordillerana de Argentina y Chile.

Lo peligroso aquí es que este virus sí puede transmitirse entre personas. Más si los infectados conviven en espacios cerrados por mucho tiempo, como un camarote.

A diferencia de otros hantavirus, cuya transmisión suele pasar del animal al humano, la cepa Andes puede propagarse mediante contacto prolongado entre personas.

Síntomas del hantavirus: fases de la enfermedad

Los síntomas pueden comenzar como una gripe fuerte, pero en algunos pacientes evolucionan rápidamente y comprometen órganos vitales.

Fase inicial

Se manifiestan entre una y ocho semanas después del contagio. Durante los primeros días pueden presentarse:



Fiebre alta

Dolores musculares intensos

Dolor de cabeza

Fatiga

Náuseas y vómitos

Escalofríos

Dolor abdominal o diarrea

En esta etapa, muchas personas creen que se trata de una infección respiratoria común, por lo que lo dejan pasar.

Fase cardiopulmonar

Entre el cuarto y séptimo día, algunos pacientes empeoran de manera repentina. El virus comienza a afectar los pulmones y el sistema cardiovascular. Los síntomas más graves incluyen:



Dificultad para respirar

Tos persistente

Dolor en el pecho

Acumulación de líquido en los pulmones

Caída de la presión arterial

Actualmente, el barco continúa su ruta hacia las Islas Canarias, mientras continúan las investigaciones para determinar cómo se propagó el virus dentro de la embarcación.

