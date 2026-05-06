Detectan peligrosa cepa andina en pasajero de crucero; síntomas y cómo se contagia el virus que viene de América

La confirmación de un diagnóstico de hantavirus (cepa andina) en un centro hospitalario de Zúrich ha encendido las alarmas de las autoridades sanitarias en Suiza. El afectado es un viajero que formaba parte de la expedición del navío MV Hondius y que actualmente se encuentra bajo supervisión médica especializada.

Este evento sanitario cobró relevancia cuando el pasajero atendió una comunicación digital enviada por la empresa operadora del buque, la cual advertía a los ocupantes sobre una posible incidencia de salud a bordo.

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Hasta el momento, las estadísticas oficiales señalan que existen ocho casos bajo investigación, de los cuales tres ya han sido ratificados mediante procedimientos de lfaboratorio como positivos a hantavirus. Esta situación ha movilizado a los organismos internacionales para evitar que el número de contagios se incremente en los próximos días.

¿Cómo identificaron la cepa andina del hantavirus?

El análisis científico realizado por expertos del Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles de Sudáfrica, en colaboración con los Hospitales Universitarios de Ginebra, permitió identificar con precisión el agente patógeno. Se trata del virus Andes, una variante específica de hantavirus que tiene su origen y presencia natural en la región de Sudamérica.

La resolución de este hallazgo técnico contó con el respaldo fundamental de redes de investigación globales. Instituciones como el Institut Pasteur de Dakar, en Senegal, y la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) de Argentina, desempeñaron un papel determinante para caracterizar esta cepa y dar soporte a la respuesta sanitaria actual.

Síntomas y formas de contagio de la cepa andina del hanatavirus

¿Cómo llega el virus a las personas? La principal fuente de contagio de esta enfermedad son los roedores, con una mención especial a los ratones ciervo. Estos animales actúan como depósitos naturales del virus, expulsándolo a través de sus desechos biológicos como orina y excremento. Curiosamente, el patógeno no afecta la salud de los animales que lo portan.

La transmisión hacia los humanos ocurre generalmente por la inhalación de partículas de polvo que han sido infectadas por los nidos o desechos de los ratones. Esta exposición es sumamente común al realizar labores de limpieza en lugares que han permanecido clausurados o abandonados por periodos prolongados, tales como cabañas o almacenes.

En sus etapas tempranas, el cuadro clínico puede confundirse fácilmente con una gripe común, presentando señales como:

Presencia de fiebre alta.

Escalofríos constantes.

Intensos dolores en los músculos.

Sin embargo, el hantavirus es engañoso; los pacientes suelen experimentar una leve mejoría momentánea antes de una caída drástica en su salud. En un lapso de apenas 1 o 2 días, la condición empeora de forma acelerada, manifestando síntomas críticos como:

Dificultad severa para respirar y falta de aire.

Aparición de tos seca y dolor de cabeza intenso.

Malestar generalizado acompañado de náuseas o vómitos.



Tras el rastro de la cepa andina: Un enemigo sudamericano en Europa

Bajo el marco del Reglamento Sanitario Internacional, la Organización Mundial de la Salud ha tomado el liderazgo para gestionar la crisis. El organismo trabaja estrechamente con diversas naciones con el objetivo primordial de facilitar el seguimiento de contactos en distintos países.

Esta labor busca garantizar que todas las personas que estuvieron expuestas al virus reciban un monitoreo constante, limitando así cualquier posibilidad de que la enfermedad se extienda fuera de los círculos ya identificados.

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La OMS mantiene el compromiso de proporcionar datos actualizados y asistencia técnica tanto a los pacientes como a la tripulación y demás pasajeros del crucero.

Los esfuerzos se centran en asegurar que la población afectada cuente con las herramientas necesarias para su protección, mientras se mantiene una vigilancia estricta sobre el desarrollo de este evento de salud pública internacional.

