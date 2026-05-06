¿Cómo se contagia el hantavirus y cómo puedes protegerte? Rutas de transmisión y medidas para evitarlo

El hantavirus se ha vuelto un tema bastante consultado los últimos días debido al contagio a bordo de el crucero, MV Hondius, que navegaba por la Antártida y el Atlántico Sur, el cual se encuentra aislado tras reportar síntomas graves entre su tripulación y pasajeros.

Aunque este virus normalmente vive en el campo y en zonas con roedores silvestres, este brote se propagó hasta este barco de cientos de pasajeros.

🚨 HANTAVIRUS CEPA ANDES: LO QUE DEBES SABER 🚨



La cepa Andes es una variante del hantavirus originaria de Sudamérica, detectada principalmente en Chile y Argentina. Su reservorio natural es el roedor silvestre conocido como “ratón colilargo” (Oligoryzomys longicaudatus), que… pic.twitter.com/9tlPrYYSHa — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) May 6, 2026

¿Qué es el hantavirus?

El hantavirus es una enfermedad viral que se transmite principalmente por roedores, causada por el virus Hanta. Lo grave de este es que te puede causar un síndrome pulmonar.

Generalmente tiene síntomas parecidos a los de una gripe como dolor de cabeza, fiebre, dolores musculares, dificultad para respirar, entre otros.

¿Cómo se contagia el hantavirus a las personas?

La ruta principal siempre han sido los roedores. Cuando un ratón infectado deja orina, saliva o excrementos, el virus se queda ahí. El problema real empieza cuando esos desechos se secan y se mezclan con el polvo; al barrer o mover cosas, el virus vuela y nosotros lo inhalamos.

También puede entrar al cuerpo si tocas algo contaminado y luego te llevas las manos a los ojos o la boca, o incluso a través de una pequeña herida en la piel.

El misterio del crucero MV Hondius, contagiado de hantavirus

Lo que tiene a la OMS trabajando en el crucero es la sospecha de contagio de persona a persona. Históricamente, el hantavirus no se pasaba así, pero en el brote del crucero que salió de Argentina, se investiga si el contacto cercano entre los 147 pasajeros facilitó la propagación.

Se han confirmado ocho casos positivos y tres fallecimientos. El barco sigue buscando autorización para atracar mientras se analiza cómo llegó el patógeno a una zona tan remota.

De sueño a pesadilla



Un viaje de lujo por la Antártida se convirtió en tragedia tras un brote de Hantavirus a bordo del crucero MV Hondius.



Más de 150 personas permanecen varadas frente a las costas de Cabo Verde para evitar que el brote llegue a tierra. La OMS confirmó al… pic.twitter.com/h6MjQqDvfs — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 6, 2026

¿Qué tan peligroso es el hantavirus?

No todos reaccionamos igual, pero hay grupos que deben tener cuidado extremo. Las mujeres embarazadas, los niños menores de 5 años y las personas con el sistema inmune débil son los más vulnerables.

Si tienes una rata como mascota, lo ideal es que un veterinario le haga pruebas antes de que conviva con estos grupos. Además, los exterminadores y personas que limpian bodegas o graneros son quienes están en la "primera línea" de exposición.

¿Cómo evitar contagiarte de hantavirus?

Si notas que hay ratones en tu casa o vehículo, no agarres la escoba de inmediato. Barrer en seco solo hará que el virus suba al aire y lo respires. La recomendación es mojar la zona con desinfectante o cloro para "pesar" el polvo, usar guantes y cubrebocas, y ventilar el lugar al menos 30 minutos antes de empezar.

Recuerda que los nidos y excrementos frescos son los más peligrosos.

Medidas básicas para mantener el hantavirus lejos de ti

Sella grietas en tu casa, no dejes comida de mascotas al aire libre y mantén la basura bien cerrada. Si eres dueño de roedores domésticos, evita que tengan contacto con ratones silvestres, ya que ellos son los portadores naturales del virus.

Mantener la higiene en los lugares donde duermen tus mascotas y lavarte las manos después de jugar con ellas son pasos sencillos que marcan la diferencia entre un susto y una enfermedad grave.